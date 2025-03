Tajomný Trumpov odkaz: Bude to 'veľká noc.' Svet háda, čo tým myslel. V hre je aj úplné zastavenie pomoci Ukrajine

Americký prezident Donald Trump opäť upútal pozornosť svetových médií tajomným vyhlásením, v ktorom avizoval "veľkú noc". Jeho slová vzbudili očakávania, keďže podľa denníka The New York Times zvolal mimoriadne rokovanie, kde sa má rozhodovať o ďalších krokoch USA voči Ukrajine.

Trump sa má v pondelok stretnúť s ministrami zahraničia a obrany, Markom Rubiom a Petom Heghsetom, ako aj s bezpečnostnými poradcami. Hlavnou témou rokovaní má byť ďalšia stratégia Spojených štátov vo vzťahu k vojne na Ukrajine, ktorá už tri roky odoláva ruskej invázii.

Podľa zdrojov oboznámených s priebehom rokovaní, na ktoré sa odvoláva The New York Times, sa diskutuje aj o možnosti pozastavenia či úplného zrušenia vojenskej pomoci Ukrajine. Ide o balíky, ktoré boli schválené ešte počas vlády Trumpovho predchodcu Joea Bidena.

Trump je známy dramatickým oznamovaním svojich rozhodnutí, no aktuálne je jeho postoj k Ukrajine sledovaný ešte pozornejšie. Neistota ohľadom budúcnosti americkej podpory Kyjevu totiž vyvoláva obavy medzi spojencami, zatiaľ čo Ukrajina stále čelí neustálym ruským útokom.

Napätie eskalovalo počas piatkového stretnutia v Bielom dome, kde sa Trump stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pri rozhovoroch asistoval aj viceprezident J. D. Vance, pričom sa ukázalo, že Trumpova administratíva zatiaľ nenašla jasnú odpoveď na otázku mierového riešenia konfliktu, hoci to Trump sľuboval vo svojej kampani.

Minister zahraničia Rubio po stretnutí naznačil, že Zelenského prístup mohol byť príliš konfrontačný. V rozhovore pre ABC News poznamenal, že ukrajinský líder sa snažil presadzovať výlučne ukrajinský pohľad a intenzívne komentoval priebeh diskusie. To podľa neho mohlo sťažiť konštruktívny dialóg.

Zelenskyj však podľa The Telegraph vyjadril záujem o obnovenie rokovaní so Spojenými štátmi, vrátane dohody o nerastnom bohatstve, ktorá je údajne pripravená. Verí, že aj americká strana je ochotná pokračovať v rozhovoroch a nájsť spoločné riešenie.

Toto USA už dlho neznesú

Trump neskôr napísal ďalší príspevok na a svojej sociálnej sieti Truth Social. V ňom obvinil ukrajinskú hlavu štátu, že nemá záujem na dosiahnutí mieru na Ukrajine. Napísal tiež, že Spojené štáty sa so Zelenského postojom v otázke prímeria s Ruskom nemienia zmieriť.

„Toto je najhoršie vyhlásenie, aké mohol Zelenskyj urobiť, a Amerika to už dlho neznesie,“ napísal Trump s odkazom na nedeľňajší výrok ukrajinského prezidenta, že dohoda o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom „je stále veľmi, veľmi vzdialená“. Trump k svojmu príspevku priložil aj odkaz na článok agentúry AP, ktorá Zelenského vyjadrenie citovala a ktorej Biely dom zakázal prístup do Oválnej pracovne.

„Je to, ako som hovoril: tento chlapík, kým má podporu Ameriky, nechce mier. Európa na stretnutí so Zelenským otvorene vyhlásila, že bez USA to nedokáže. Asi to nie je práve najlepšie vyhlásenie z hľadiska demonštrácie sily voči Rusku. Čo si myslia?“ pýtal sa ďalej Trump.

Musíme zastaviť vojnu

Príspevok na sociálnej sieti napísal aj ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj. Ten uviedol, že je veľmi dôležité, aby sa spojenci pokúsili urobiť diplomaciu skutočne vecnou, a aby túto vojnu čo najskôr ukončili.

„Potrebujeme skutočný mier a Ukrajinci ho chcú najviac, pretože vojna ničí naše mestá. Strácame našich ľudí. Musíme zastaviť vojnu a zaručiť bezpečnosť,“ vyhlásil Zelenskyj.

„Spolupracujeme s Amerikou a našimi európskymi partnermi a veľmi dúfame v podporu USA na ceste k mieru. Mier je potrebný čo najskôr,“ dodal prezident.