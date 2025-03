Médiá: Trump nariadil prerušiť vojenskú pomoc Ukrajine. Žiada Zelenského, aby ho presvedčil, že chce mier

Trump sa rozhodol všetku vojenskú podporu aktuálne mieriacu na Ukrajinu zastaviť po piatkovej roztržke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, po ktorej v Bielom dome zišlo s očakávaného podpisu zmluvy o využívaní ukrajinských nerastných surovín Spojenými štátmi.

Vedenie Ukrajiny musí Trumpa presvedčiť, že chce rokovať o mieri, aby dodávky zbraní obnovil, píšu médiá.

Trump a Zelenskyj sa pohádali v Bielom dome Video

USA sú najvýznamnejším poskytovateľom zbraní a ďalšieho vojenského vybavenia krajine, ktorá sa už vyše troch rokov bráni ruskej invázii. Trump od svojho januárového nástupu do funkcie usiluje o čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu, nechce však Ukrajine dať bezpečnostné záruky požadované Zelenským a odmieta Rusko označiť za agresora. K ukrajinskému prezidentovi sa stavia výrazne kritickejšie ako k ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi a vyčíta mu, že podľa Trumpa neusiluje o ukončenie vojny a nie je dostatočne vďačný za americkú podporu. Zelenskyj za ňu v posledných dňoch verejne ďakoval opakovane; vyhlasuje tiež, že chce rokovať o mieri, ktorý ale musí Ukrajine zaručiť bezpečnosť pred Putinom.

Trump podľa zdrojov médií nariadil prerušiť dodávky zbraní, ktoré sú v súčasnosti na ceste na Ukrajinu alebo na ňu majú byť vypravené. Príkaz má vykonať minister obrany Pete Hegseth.

Zelenskyj v Londýne. Po sprche u Trumpa "medzi priateľmi Video

Washington od začiatku ruskej agresie schválil vojenskú pomoc v hodnote vyše 170 miliárd dolárov, z čoho v súčasnosti zostávajú na odoslanie na Ukrajinu zbrane a ďalšie armádne vybavenie za viac ako tri miliardy schválené za Trumpovho predchodcu Joea Bidena. USA dodávajú Kyjevu rôzne zbrane od raketometov HIMARS cez strely ATACMS po protivzdušné systémy Patriot a obrnenú armádnu techniku.

„Nie je to úplné ukončenie pomoci, je to prerušenie,“ citovala Fox News nemenovaný zdroj. Zelenskyj podľa amerických činiteľov môže Trumpa presvedčiť, že to s vyjednávaním o mieri myslí vážne, čím môže pomoc odblokovať.

Viceprezident J.D.Vance spomínanej televíznej stanici poskytol rozhovor, v ktorom dal najavo presvedčenie, že Zelenskyj zatiaľ nie je úplne pripravený rokovať o mieri. Až zmení názor, Trump je pripravený sa s ním porozprávať, vyhlásil s tým, že nemenej dôležité je rokovanie Zelenského s Putinom.

Otázku bezpečnostných záruk podľa neho vyrieši zmluva o mineráloch, vďaka ktorej budú mať USA na Ukrajine svoje ekonomické záujmy a pracovníkov. „To je ďaleko lepšia bezpečnostná záruka, ako mať 20 000 vojakov z nejakej náhodnej krajiny, ktorá vo vojne nebojovala 30 alebo 40 rokov,“ povedal Vance.