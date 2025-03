ONLINE: Aký vplyv na vojnu bude mať prerušenie americkej pomoci? Podľa CNN veľký, až ochromujúci

Nedostatok amerických zbraní by do začiatku leta zásadne ovplyvnil tempo bojov ukrajinskej armády, uvádza CNN.

6:20 Ukrajina by pravdepodobne mohla udržať svoje súčasné tempo bojov niekoľko týždňov – možno až do začiatku leta – predtým, než prestávka v dodávkach zbraní z USA začne mať zásadný vplyv, uviedli západní predstavitelia po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť vojenskú pomoc, píše americká CNN. Pozastavenie pomoci CNN potvrdil predstaviteľ Bieleho domu. Bidenova administratíva sa ponáhľala s dodávkami zbraní na Ukrajinu na sklonku svojho mandátu, čím európskej krajine poskytla veľké zásoby moderných zbraní.

Práve tieto sofistikované zbrane – vrátane rakiet dlhého doletu ATACMS – umožnili Ukrajine zasahovať hlboko na ruskom území, čo je stratégia, ktorú by Ukrajina musela obmedziť, ak by takéto zbrane nedostala. Zatiaľ čo európske štáty môžu byť schopné nahradiť americké dodávky pre delostrelectvo, doplnené vlastným rastúcim obranným priemyslom Ukrajiny, najpokročilejšie zbrane používané Kyjevom pochádzajú zo Spojených štátov, pripomína CNN.

"Vplyv bude veľký. Nazval by som ho ochromujúcim,“ povedal Mark Cancian, hlavný poradca Centra pre strategické a medzinárodné štúdie, ktorý vojnu pozorne sleduje.

Cancian odhadol, že Ukrajina pocíti dopady prestávky v poskytovaní pomoci do dvoch až štyroch mesiacov, keďže pomoc od európskych krajín zatiaľ pomáha Kyjevu bojovať. „To je dôvod, prečo nepadajú z útesu, ale keď sa vaše zásoby znížia na polovicu, nakoniec sa to prejaví v prednej línii,“ povedal Cancian. „Ich predné línie by sa naďalej lámali a nakoniec by sa zlomili a Ukrajina by musela prijať nepriaznivé – dokonca katastrofálne – mierové urovnanie.“

Cancian však varoval, že Trumpova administratíva má viac foriem pomoci Ukrajine, ktoré možno pozastaviť alebo úplne zrušiť, vrátane zdieľania spravodajských informácií a výcviku ukrajinských síl. „Možno existuje východisko, ale pre Zelenského to bude mimoriadne ponižujúce,“ povedal Cancian pre CNN.