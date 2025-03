Najhorší lesný požiar v Japonsku za polstoročie sa nedarí skrotiť, má jednu obeť

Požiar si doteraz vyžiadal jednu obeť. Vypukol pred piatimi dňami a podľa odborníkov je dôsledkom vlaňajšieho rekordne teplého a suchého leta.

Do utorkového rána plamene zachvátili územie s rozlohou približne 2600 hektárov, čo zodpovedá ploche asi 3600 futbalových ihrísk, informovala japonská televízna stanica NHK. Z hľadiska zasiahnutej plochy ide o najväčší požiar v Japonsku od roku 1975, keď pri meste v Kuširo ležiacom na severe ostrova Hokkaidó zhorelo 2700 hektárov porastu.

Odhaduje sa, že do nedele bolo poškodených viac ako 80 budov. Armádne a hasičské helikoptéry sa snažia požiar uhasiť, no stále sa šíri, povedal novinárom predstaviteľ mesta Ofunato. Hrozí, že požiar by mohol zasiahnuť aj hustejšie obývanú oblasť, dodal.

S plameňmi bojuje približne 2000 hasičov, väčšinou povolaných z iných oblastí vrátane Tokia. Podľa úradov bolo na evakuáciu vyzvaných približne 4600 ľudí, z ktorých 3939 už opustilo svoje domovy.

Počet požiarov v Japonsku dosiahol vrchol v 70. rokoch 20. storočia, potom začal klesať. Avšak v roku 2023 ich bolo zaznamenaných asi 1300, pričom sa väčšinou vyskytli vo februári až apríli, keď vzduch vysychá a dvíha sa vietor.

V meste Ofunato spadlo vo februári iba 2,5 milimetra zrážok, čo predstavuje nové minimum v porovnaní s úhrnom 4,4 milimetra z roku 1967; februárový priemer je 41 milimetrov.