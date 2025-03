Komentátor NY Post: Ku katastrofe v Oválnej pracovni Zelenského posotili antitrumpovskí demokrati

Búrlivá debata v Bielom dome Trumpa so Zelenským Video Zdroj: ta3

Bežná kritika katastrofického piatkového vystúpenia Volodymyra Zelenského v Oválnej pracovni v Bielom dome hovorí o tom, že sa mu nepodarilo „pochopiť atmosféru miestnosti“. Ukrajinský prezident ju pochopil, ale bola to zlá miestnosť. Pred stretnutím s Trumpom sa Zelenskyj stretol s odporcami Trumpa medzi demokratickými politikmi, a tí mu poradili odmietnuť podmienky obchodu s nerastami, ktorý prezident Trump ponúkal, píše na názorovej stránke denníka New York Post komentátor Michael Goodwin a odvolal sa na informáciu demokratického senátora Chrisa Murphyho.

„Práve som skončil stretnutie s prezidentom Zelenskym tu vo Washingtone. Potvrdil, že ukrajinský ľud nebude podporovať falošnú mierovú dohodu, v ktorej Putin dostane všetko, čo chce, a v prípade Ukrajiny neponúka žiadne bezpečnostné opatrenia,“ napísala Murphyho kancelária na sociálnej sieti X.

O 40 minút neskôr prišiel Zelenskyj do Bieleho domu, kde ho Trump s úsmevom privítal, podal mu ruku a odviedol do Oválnej pracovne. Stretnutie sa rýchlo vymklo spod kontroly a Trump nahnevane vyhodil „arogantného nevďačníka“ z Bieleho domu. Predchádzajúce stretnutie s demokratmi podľa Goodwina podkopáva tvrdenie, že Trump a viceprezident JD Vance nastražili ukrajinskému prezidentovi pascu. V skutočnosti to bol Zelenskyj, kto prišiel so skrytým motívom.

Účelom stretnutia bolo podpísať dohodu o mineráloch, o ktorej rokovali. Dvakrát to Zelenskyj odmietol podpísať predtým a vďaka Murphymu vieme, že nemal v úmysle to podpísať ani v piatok, uviedol komentátor.

Zelenskyj počúval stranícky zaujaté rady demokratov namiesto toho, aby otvorene rokoval so súčasným prezidentom, čím zradil svojich krajanov a prinajmenšom dočasne ich nechal bez vojenskej a diplomatickej ochrany, ktoré im môže poskytnúť len Amerika, píše Goodwin.

Veľa šťastia, ak ráta s tým, že Británia, Francúzsko a zvyšok Európy zachránia Ukrajinu. Možno Nemci pošlú štrúdlu, dodal komentátor, kritizujúci kroky a schopnosti demokratov v ich boji s Trumpom, ktorí „oslavujú Zelenského zlyhanie ako víťazstvo“.

Na záver uvádza: "Zelenského odmietnutie obchodu s nerastnými surovinami pritom znamená, že na Ukrajine nebudú žiadne americké záujmy a podniky, čo by, ako Trump opakovane vyhlásil, pomohlo odradiť ruské útoky. Trump navyše uviedol, že konečné urovnanie bude vyžadovať, aby Putin vrátil niektoré územia, ktoré obsadil, a že Francúzsko, Veľká Británia a ďalšie pravdepodobne rozmiestnia na Ukrajine mierové jednotky.

To všetko malo Zelenskému dodať viac ako dostatok sebadôvery, aby mohol ísť ďalej, alebo aspoň hovoriť o obavách v súkromí. Namiesto toho využil priateľské stretnutie pred novinármi a posťažoval sa, že žiadna dohoda nie je dostatočná bez americkej bezpečnostnej záruky, hoci mu bolo opakovane povedané, že žiadna nebude do obchodu s nerastnými surovinami zahrnutá.

Má pravdu v tom, že Putinovi sa nedá veriť, ale je to hlupák, keď odmieta Trumpov plán a spolieha sa na to, že mu Európa a neschopní demokrati pomôžu získať od Trumpa lepšiu ponuku.

Ako mu prezident trikrát pripomenul, „nemáte karty“ na to, aby ste vznášal požiadavky, ale Zelenskyj ignoroval rady a fakty.

Aká tragická chyba."