Pozastavenie pomoci USA Kyjevu: Horšie než Mníchovská dohoda, podľa Kremľa najlepší príspevok k mieru

„Je to horšie ako Mníchov, pretože sa (vtedy) aspoň nesnažili vykresliť Československo ako agresora. Ale tu sa snažia obviniť obeť z agresie – je to extrémne nebezpečné,“ uviedol Merežko. „Na povrchu to vyzerá naozaj veľmi zle. Pôsobí to, že nás tlačia ku kapitulácii, čo znamená (akceptovanie) požiadaviek Ruska,“ cituje ho ďalej Reuters.

Trump a Zelenskyj sa pohádali v Bielom dome Video

„Je to psychologická rana, politický úder Ukrajine, nepomáha to nášmu rozpoloženiu,“ povedal Merežko. Ten istý zákonodarca stanici BBC povedal, že Trump by sa mal vážne zamyslieť nad tým, ako sa zapíše do histórie. „Je to neuveriteľné, čo sa deje. Ani v najhoršom sne som si nevedel predstaviť, že by Trump prerušil vojenskú pomoc Ukrajine, keď ju toľko potrebujeme,“ povedal Merežko, ktorý je členom strany prezidenta Volodymyra Zelenského Sluha národa. Vyjadril tiež názor, že sa Trump snaží postaviť Ukrajinu a Európu stranou a uzavrieť dohodu s Ruskom. „Pre mňa je to dátum, ktorý sa zapíše do histórie nepriaznivo,“ uviedol.

Čítajte viac Dohodli sa Trump a Vance vopred, že vyrobia škandál v Bielom dome? Zelenskyj si už po príchode vypočul výčitku, že nemá na sebe oblek...

Kremeľ tlieska

Pozastavenie americkej pomoci Kyjevu by mohlo byť najlepším príspevkom k mieru, ale ešte treba zistiť detaily, vyhlásil podľa servera Kommersant hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

„Ešte je potrebné vyjasniť detaily, ale ak je to pravda, potom je to rozhodnutie, ktoré by mohlo kyjevský režim skutočne dotlačiť k mierovému procesu,“ povedal Peskov podľa štátnej agentúry TASS. „USA boli doteraz hlavným dodávateľom do tejto vojny,“ uviedol podľa agentúry RIA Novosti Peskov s odvolaním sa na konflikt, ktorý rozpútalo Rusko na príkaz prezidenta Vladimira Putina 24. februára 2022 svojím vpádom do susednej krajiny.

Čítajte viac Exrepublikán: Putin je pre Trumpa žiarivá hviezda. V Moskve sa z prezidenta USA smejú

Peskov ďalej vyhlásil, že normalizácia rusko-amerických vzťahov by mala zahŕňať zrušenie sankcií voči Moskve. „Ak hovoríme o normalizácii bilaterálnych vzťahov, potom ich treba zbaviť tejto negatívnej záťaže, takzvaných sankcií,“ predniesol kremeľský hovorca, ktorý dodal, že v tejto otázke zatiaľ nepočul žiadne oficiálne vyhlásenia z Washingtonu. Peskov podľa agentúry Reuters reagoval na správy, že americká administratíva pripravuje plán, ako potenciálne uvoľniť sankcie voči Rusku.

Čítajte viac Tri roky invázie: chcú si Ukrajinu rozdeliť Amerika a Rusko?

Trump otvoril Putinovi dvere na zosilnenie agresie

Americkí demokrati ostro odsúdili rozhodnutie prerušiť americkú vojenskú pomoc Ukrajine a vyzývajú na jeho zrušenie. Trump týmto krokom svojmu ruskému náprotivku Vladimirovi Putinovi otvoril dvere k väčšiemu násiliu na Ukrajine, varovala Jeanne Shaheenová, vysoko postavená demokratka v zahraničnom výbore Senátu. Demokratický kongresman Brendan Boyle prezidentovo rozhodnutie označil za bezohľadné, neobhajiteľné a priamo ohrozujúce americkú národnú bezpečnosť, uvádzajú médiá.

Zelenskyj v Londýne. Po sprche u Trumpa "medzi priateľmi Video

„Prezident Trump zmrazením vojenskej pomoci Ukrajine otvoril Putinovi dvere dokorán k eskalácii násilnej agresie proti nevinným Ukrajincom. Dôsledky budú nepochybne zničujúce,“ poznamenala Shaheenová. Podľa Boylea si USA pred zrakmi sveta nemôžu dovoliť, aby Trumpovo bezohľadné konanie ohrozilo americký „záväzok voči našim spojencom a demokracii ako takej“.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) varoval, že rozhodnutie prerušiť americkú pomoc „priamo podkopáva deklarovaný cieľ prezidenta Trumpa dosiahnuť na Ukrajine trvalý mier“.

Čítajte viac ISW: Mieru prekáža Putin, nie Zelenskyj. Kyjev je ochotný na územné ústupky, Moskva chce kapituláciu

Po tom, ako sa objavili správy o prerušení dodávok pomoci Ukrajine, americký minister zahraničia Marco Rubio naznačil, že Trumpov krok súvisí so širším diplomatickým úsilím USA, píše denník Financial Times (FT). „Chceme dostať Rusov k rokovaciemu stolu. Chceme preskúmať, či je možný mier,“ uviedol Rubio vo vyhlásení bez toho, aby zmrazenie pomoci priamo spomenul.

Americký viceprezident J.D. Vance v interview pre televíziu Fox News vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má otvorené dvere pre obnovu rozhovorov s Trumpom, ak je ukrajinský líder ochotný rokovať o mieri vážne. „Nedá sa prísť do Oválnej pracovne alebo kdekoľvek inam a odmietnuť hoci len diskutovať o detailoch mierovej dohody,“ povedal Vance.

Podľa viceprezidenta je problém v tom, že Zelenskyj nebol ochotný rokovať o mieri bez získania bezpečnostných záruk. To je však diskusia, ktorá by sa podľa Bieleho domu mala odohrať až po uzavretí mierovej dohody. Otázku bezpečnostných záruk podľa viceprezidenta vyrieši zmluva o mineráloch, vďaka ktorej budú mať USA na Ukrajine svoje ekonomické záujmy a pracovníkov. „To je ďaleko lepšia bezpečnostná záruka, ako mať 20 000 vojakov z nejakej náhodnej krajiny, ktorá vo vojne nebojovala 30 alebo 40 rokov,“ povedal Vance.

Republikáni sú v Kongrese, kde majú väčšinu v oboch komorách, rozdelení v názore na prerušenie pomoci Ukrajine. Kongresmanka a Trumpova blízka spojenkyňa Marjorie Taylorová Greeneová bola jednou z prvých, ktorá vec podporila. „Dôrazne podporujem prezidenta Trumpa v zastavení dodávok amerických zbraní na Ukrajinu. Prezident Trump sa snaží nastoliť mier a ukončiť každodenné zabíjanie tisícok ľudí vo vojne. Od začiatku som hlasovala proti financovaniu tejto vojny a podporujem mier,“ napísala Greeneová na sieti X.

Čítajte viac VIDEO: Čo prezradili gestá? Trump najprv kritizoval Zelenského oblečenie, potom mu buchol po rukách. Ukrajinský prezident reagoval obranne, ale i zvýšil hlas

Trumpa podporil tiež senátor Markwayne Mullin, podľa ktorého má povinnosť USA pomáhať Ukrajine svoje medze. „Neverím, že ktokoľvek z nás, kto tu sedí, verí, že Ukrajina môže túto vojnu vyhrať, a prezident hovorí: Ukončíme ju,“ uviedol Mullin podľa stanice CNN. Ak Zelenskyj bude chcieť, USA podľa neho budú pokračovať vo vyjednávaní mieru. V opačnom prípade podľa neho nie je úlohou Spojených štátov „nútiť daňových poplatníkov, aby pokračovali vo financovaní nekonečnej vojny“.

Senátorka za Maine Susan Collinsová naopak zmrazenie pomoci kritizovala. „Pre Ukrajinu nastala kritická doba. Nemyslím si, že by sme mali prerušiť naše úsilie. Sú to Ukrajinci, ktorí prelievajú krv,“ povedala podľa CNN Collinsová.

NATO stojí za Ukrajinou. Hrdinom sláva! Video

Stopka od Trumpa

Americké médiá s odvolaním sa na zdroje z americkej administratívy v noci na utorok napísali, že Trump nariadil prerušiť americkú vojenskú pomoc Ukrajine. Vedenie Ukrajiny musí Trumpa presvedčiť, že chce rokovať o mieri, aby dodávky zbraní obnovil, napísali médiá.

Ruská armáda začala celoplošnú inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. USA sa pod vedením vtedajšieho prezidenta Joea Bidena spoločne s ďalšími západnými krajinami postavili na stranu Kyjeva, ktorému poskytli okrem iného podporu v podobe dodávok zbraní. V januári sa však do Bieleho domu vrátil Donald Trump, ktorý prístup Washingtonu k Moskve zmenil.

Čítajte viac Rusi Iskanderom zasiahli ukrajinské cvičisko hlboko v tyle. Straty sú vážne, Kyjev počet nezverejnil

Trump tvrdí, že chce vojnu čo najskôr ukončiť, kritizuje Zelenského a vystupuje ústretovejšie voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. V piatok sa vzťahy medzi Zelenským a Trumpom ďalej zhoršili, keď schôdzka medzi oboma prezidentmi a americkým prezidentom J. D. Vanceom v Bielom dome prerástla priamo pred kamerami médií v hádku, keď americkí činitelia okrem iného Zelenského obvinili z toho, že nie je dosť vďačný. Ukrajinský prezident za americkú pomoc ďakoval veľakrát.