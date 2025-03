Patriot a Himarsy bez munície, vypnuté satelity. Čo všetko môže Ukrajina stratiť, ak USA odstrihnú pomoc Kyjevu?

Materiálny výpadok americkej pomoci Ukrajine by sa podľa Richarda Stojara z Univerzity obrany mohol prejaviť najskôr o štvrť roka. Ukrajina zásoby má. Európa by tiež prípadne mohla materiálnu pomoc od USA pre Ukrajinu kupovať. Problémové by bolo prerušenie pomoci v zdieľaní spravodajských informácií. Prezident Donald Trump podľa informácií amerických médií nariadil prerušiť vojenskú pomoc Ukrajine. Tlak na začatie mierových rokovaní v konflikte na Ukrajine je po prerušení pomoci podľa Stojara značný.

„Prerušenie pomoci pre Ukrajinu rozhodne nie je dobrá správa, americká pomoc je veľmi významná v mnohých smeroch. Záleží však na tom, ako bude to prerušenie pomoci dôsledné. Či sa bude týkať čisto materiálnych dodávok alebo aj ďalších vecí, pretože významná časť pomoci spočíva napríklad aj v zdieľaní spravodajských informácií, ktoré Američania získavajú cez svoje satelity. To je potrebná záležitosť, ktorú Európania tak ľahko nahradiť nemôžu,“ uviedol Stojar.

Najbolestivejšie by podľa neho však Ukrajina pocítila prerušenie pomoci v dodávkach protileteckej a protiraketovej ochrany, keď hlavná časť ukrajinskej obrany spočíva práve v amerických systémoch, ktorým je napríklad Patriot. Chýbala by jej však aj munícia do ďalších zbraní, napríklad do raketometov Himars. „Nedá sa však očakávať, že by to prerušenie dodávok malo fatálne následky pre Ukrajinu bezprostredne, v rade týždňov či mesiacov. Ukrajina má z čoho čerpať minimálne štvrť roka, takže to prerušenie dodávok by sa mohlo prejaviť niekedy v polovici roka,“ uviedol odborník.

Ak by sa Európa rozhodla nahradiť prerušenie americkej pomoci, kládlo by to na ňu podľa Stojara značné nároky, keď by pomoc musela zdvojnásobiť. „Je to otázka vôle, financií, možností a ochoty jednotlivých strán. A politická vôľa a ochota v jednotlivých štátoch nemusí zodpovedať ukrajinským predstavám o tom, ako by Európania ten americký výpadok mohli nahradiť,“ upozornil Stojar.

Podľa neho by mohlo pripadať do úvahy, že by americká pomoc Ukrajine neputovala priamo z USA, ale sprostredkovane, keď by ju Európa pre Ukrajinu nakupovala. „Podľa Trumpa Američania na pomoc doplácajú, dávajú niečo zadarmo, takže s týmto riešením by Američania nemuseli mať takýto problém. Ak by Európa pomoc zaplatila, mohla by pomoc zo strany USA plynúť ďalej. Ale je to zase otázka financií, ochoty a politickej vôle,“ uviedol Stojar.

Tlak na začatie mierových rokovaní je týmto krokom zo strany USA podľa Stojara však značný a budú mu vystavení aj európski partneri. „Tlak na Ukrajinu je teraz nielen v materiálnej pomoci, ale aj v morálnej rovine. Ak vypadne globálna superveľmoc zo strany vašich partnerov a tlačí vás k rokovaniam s protivníkom, tak to má značné dopady aj na ukrajinskú spoločnosť. Vôľa pokračovať v boji pre časť spoločnosti môže byť týmto oslabená. Nemusí už vidieť to pomyselné svetlo na konci tunela, ako tomu mohlo byť skôr,“ uviedol Stojar.