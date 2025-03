Vydržíme možno pol roka? Bude to bolestivé, ale nie je to katastrofa, vraví ukrajinský politik o ukončení americkej pomoci

Spojené štáty Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, zastavili podľa amerických médií zbrojnú pomoc. To, že pomoc na Ukrajinu neprúdi, potvrdil aj poľský premiér Donald Tusk.

Šmyhaľ podľa agentúry Ukrinform povedal, že podľa správ z pondelkového večera americká pomoc Ukrajine pokračovala, k dnešku však informácie nemá. Tusk na základe informácií z poľsko-ukrajinskej hranice potvrdil podľa agentúry Reuters, že sa americká pomoc zastavila.

Teraz podľa Šmyhaľa hrozí, že Ukrajina nebude mať pre svoje komplety Patriot muníciu a nebude schopná zabezpečiť údržbu a opravy systémov.

Pokiaľ ide o súčasnú situáciu na fronte, má podľa Šmyhaľa Ukrajina možnosti pozície udržať. Povedal, že Ukrajina od začiatku invázie výrazne navýšila domácu produkciu zbraní a munície a teraz si dokáže sama zabezpečiť asi tretinu zbrojných potrieb. „Cieľom je však najmenej 50 percent,“ povedal.

Venislavskyj uviedol, že Ukrajina dokáže časť zbrojných dodávok nahradiť, problémom sú však špeciálne zbrane, ako sú protivzdušné systémy či presná munícia do salvových raketometov MLRS. „Ukrajina má určite bezpečnostnú rezervu na asi šesť mesiacov aj bez americkej podpory, ale bude to samozrejme oveľa zložitejšie,“ povedal Venislavskyj. Uviedol, že Ukrajina od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 výrazne posilnila svoj vojensko-priemyselný komplex, čo jej umožňuje reagovať na hrozby a výpadky časti dodávok nahrádzať.

Podľa Rachmanina ukončenie americkej pomoci Ukrajine nemusí byť katastrofa, ale bude „kritické a bolestivé“. „Táto pomoc je v médiách trochu preceňovaná, hoci naďalej je dôležitá. V skutočnosti, ak sa pokúsite pristupovať k situácii objektívne, aj keď USA úplne odmietnu pomôcť Ukrajine, bude to kritické, ale nie katastrofické, za predpokladu, že časť nedostatku tejto pomoci bude kompenzovaná ukrajinskými vnútornými rezervami a časť bude kompenzovaná Európou. Tu však začína veľké množstvo ‚ale‘,“ povedal Rachmanin pre rozhlasovú stanicu NV.

„Možnosti našich podnikov vojensko-priemyselného komplexu sú v skutočnosti väčšie, či už sú to súkromné aj štátne, napriek všetkému sa rozvíjajú a neustále zväčšujú sortiment aj objem produktov. Ak to budeme vhodne financovať a podporovať, pokryjeme oveľa väčšiu časť potrieb, ako je tomu dnes. To je objektívne," zdôraznil Rachmanin.

Kuleba pred týždňom v rozhovore pre Politico povedal, že Trumpovou najväčšou pákou proti Ukrajine je pohroziť zastavením dodávok zbraní. „Máme ich, podľa môjho názoru, na šesť mesiacov, potom začneme na fronte naozaj pociťovať nedostatok zbraní,“ povedal.

Prerušiť vojenskú pomoc krajine, ktorá sa tri roky bráni ozbrojenej ruskej agresii, nariadil americký prezident Donald Trump. O rozhodnutí Bieleho domu informovali v noci na utorok médiá s tým, že pred obnovením zbrojárskej pomoci musí ukrajinské vedenie Trumpa presvedčiť o svojej ochote rokovať o mieri. O tom, že Washington k takémuto kroku prikročí, médiá špekulovali najmä po piatkovej roztržke v Bielom dome medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Televízia CNN k Trumpovmu rozhodnutiu teraz uviedla, že Ukrajina môže pokračovať vo vojenských operáciách na súčasnej úrovni niekoľko týždňov, možno do začiatku leta. Potom bude mať výpadok americkej pomoci viditeľný dopad. Administratíva teraz už bývalého amerického prezidenta Joea Bidena pred odovzdaním moci Trumpovi urýchlila dodávky zbraní, takže Ukrajina má teraz na skladoch veľké množstvo pokročilých zbraní vrátane balistických striel ATACMS. Tie ukrajinskej armáde umožňujú údery v hĺbke ruského územia.

Téme amerických zbrojných dodávok sa však médiá venovali ešte pred incidentom v Bielom dome. Pred týždňom v utorok denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na západných predstaviteľov napísal, že Ukrajina má dostatok zbraní a munície do leta. Ak by o americkú podporu prišla, mohla by sa potom dostať do ťažkostí, zároveň by tiež nemohla používať niektoré z najpokročilejších zbraní.

The Wall Street Journal vo svojej bilancii vychádzal zo zbrojnej pomoci, ktorú Bidenova administratíva Ukrajine už poskytla aj ktorú zmluvne sľúbila dodať. Ukrajinskí analytici k tejto správe uvádzali, že zásoby zbraní a munície vydržia napadnutej krajine ešte dlhšie.

„Môžeme vydržať možno pol roka, rok, a poskytnúť tak Európe ďalší rok na to, aby začala vyrábať akúkoľvek muníciu bude môcť,“ povedal Mykola Beleskov z ukrajinského Národného inštitútu pre strategické štúdiá (NICD) a z nadácie Come Back. Alive (Vráťte sa. Živí). „Utrpíme nejaké straty, možno prídeme o územie. Nemáme však na výber, musíme bojovať napriek ťažkostiam,“ dodal.