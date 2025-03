Amerika ide kvôli Trumpovi ku dnu. Peking to môže dobre využiť, verí čínsky plukovník

„Myslím si, že na konci jeho druhého funkčného obdobia bude obraz Ameriky vo svete ešte viac pošramotený a jej medzinárodné postavenie sa ešte zhorší,“ povedal Čou denníku The Guardian. „Obyvatelia Taiwanu vedia, že Amerika upadá, čo môže ovplyvniť ich mentalitu vo vzťahu k Číne,“ myslí si.

Čína považuje Taiwan za vzbúreneckú provinciu a za legitímnu súčasť svojho územia. Podľa čínskej oficiálnej politiky „jednej Číny“ na ostrove neexistuje samostatná politická entita. Taiwan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastnú vládu a demokratické zriadenie, zatiaľ čo v pevninskej Číne pokračuje režim jednej strany.

USA síce Taiwan ako štát neuznávajú, obe krajiny však udržujú neoficiálne vzťahy a Washington ostrovu dodáva zbrane, píše idnes.cz.

Trump už vlani vyvolal vlnu nevôle, keď vyhlásil, že Taiwan by mal USA za ochranu platiť. „Nie sme pre nich nič iné ako poisťovňa,“ povedal. V minulom týždni šéf Bieleho domu odmietol odpovedať na otázku novinárov, či by USA zabránili Číne chopiť sa kontroly nad Taiwanom silou.