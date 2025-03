Zelenskyj: Sme pripravení rokovať o okamžitom prímerí vo vzduchu a na mori, ak Rusko urobí to isté

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že on a jeho tím sú pripravení pracovať pod silným vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby dosiahli trvalý mier. V príspevku na sociálnej sieti X tiež vyjadril vďaku za podporu, ktorej sa Ukrajine dostalo zo strany Spojených štátov pri obrane jej suverenity a nezávislosti.

„Môj tím a ja sme pripravení pracovať pod silným vedením prezidenta Trumpa, aby sme dosiahli trvalý mier,“ napísal Zelenskyj. Vo svojom príspevku tiež uviedol, že „nikto z nás nechce nekonečnú vojnu“ a že „nikto nechce mier viac ako Ukrajinci“. Ukrajina je podľa neho pripravená čo najskôr prísť k rokovaciemu stolu, aby sa priblížila trvalému mieru.

"Sme pripravení rýchlo pracovať na ukončení vojny a prvými krokmi by mohlo byť prepustenie väzňov, okamžité prímerie na oblohe: zákaz rakiet, dronov s dlhým doletom, bombardovanie energetickej a ďalšej civilnej infraštruktúry – a okamžité prímerie na mori, ak Rusko urobí to isté. Potom chceme veľmi rýchlo prejsť všetkými nasledujúcimi fázami a spoločne so Spojenými štátmi sa dohodnúť na silnej konečnej dohode,“ doplnil.

Ukrajinský prezident príspevok napísal niekoľko dní po tom, ako sa v Oválnej pracovni Bieleho domu ostro stretol s americkým viceprezidentom J. D. Vancom a samotným Trumpom.

Trump a Zelenskyj sa pohádali v Bielom dome Video

Zelenskyj tiež napísal, že piatkové stretnutie s Trumpom v Bielom dome neprebehlo tak, ako malo. Ich rokovanie vyústilo do roztržky a Zelenskyj teraz napísal, že je poľutovaniahodné, že sa to stalo.

„Je načase napraviť veci. Chceli by sme, aby budúca spolupráca a komunikácia boli konštruktívne,“ povedal tiež ukrajinský prezident. Dal najavo, že Ukrajina je pripravená kedykoľvek a v akomkoľvek vhodnom formáte podpísať so Spojenými štátmi dohodu o vzácnych nerastoch. „Pozeráme sa na túto dohodu ako na krok smerom k väčšej bezpečnosti a pevným bezpečnostným zárukám,“ napísal Zelenskyj.

