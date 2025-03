Vance urazil európskych vojakov, naznačil, že sú neschopní. Neúctivé, reagujú britskí veteráni

V reakcii na návrh Londýna a Paríža rozmiestniť na Ukrajine mierové sily Vance v pondelok v rozhovore pre televíziu Fox News tento zámer zosmiešnil, keď povedal, že by mohlo ísť o „20-tisíc vojakov z ktorejkoľvek krajiny, ktorá neviedla vojnu 30 alebo 40 rokov“. Podľa Vancea by lepšou bezpečnostnou zárukou bolo uzavretie ekonomickej dohody so Spojenými štátmi.

Britskí politici a veteráni označili tento Vanceov výrok za neúctivý. Pripomenuli, že Spojené kráľovstvo vyslalo tisíce vojakov na podporu USA po 11. septembri 2001.

Vyhrotená debata Trumpa a Vancea so Zelenským Video

Vo svojom utorkovom statuse na sieti X Vance upozornil, že v rozhovore pre Fox News ani nespomenul Spojené kráľovstvo ani Francúzsko, ktoré podľa neho „statočne bojovali po boku Spojených štátov posledných 20 a viac rokov“. Pobúrené reakciu na svoje výroky označil za „absurdne nečestné“.

Aj ďalej však pokračoval v spochybňovaní myšlienky britsko-francúzskej „koalície ochotných“ dohliadať na akékoľvek prímerie na Ukrajine.

„Existuje veľa krajín, ktoré (to) dobrovoľne (súkromne alebo verejne) podporujú, ale nemajú skúsenosti z bojiska ani vojenské vybavenie, aby mohli robiť niečo zmysluplné,“ argumentoval Vance.

Čítajte aj Choď lyžovať do Ruska! Viceprezidenta USA Vancea na rodinnej lyžovačke privítali stovky demonštrantov

Neskôr na otázku novinárov, či by európske mierové jednotky mohli byť reálne súčasťou riešenia vojny na Ukrajine, už Vance uviedol, že USA oceňujú ponuku Britov a Francúzov. Je to podľa neho „veľký krok“ a „veľmi, veľmi dôležité“.

Vance v posledných týždňoch prekvapil svojimi postojmi v zahraničnopolitickej oblasti, najmä pokiaľ ide o Európu.

Vo februári na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii ohromil európskych lídrov, keď kritizoval Európu, a najmä Nemecko: európske štáty obvinil z obmedzovania slobody prejavu a vylučovania spolupráce s politickými stranami, ktoré vyjadrujú silné obavy z imigrácie.

K téme upierania slobody prejavu v Európe sa Vance vrátil aj minulý týždeň na rokovaní s britským premiérom Keirom Starmerom počas jeho návštevy Bieleho domu.

Čítajte aj Dohodli sa Trump a Vance vopred, že vyrobia škandál v Bielom dome? Zelenskyj si už po príchode vypočul výčitku, že nemá na sebe oblek...

Minulý piatok bol zasa Vance prvým, kto zvýšil hlas na rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý pricestoval do USA podpísať zmluvu o nerastných surovinách Ukrajiny. Táto roztržka mala za následok predčasné ukončenie Zelenského návštevy v Bielom dome a vyvolala obavy spojencov Kyjeva.

Po tom, čo prezident USA Donald Trump v utorok pozastavil americkú vojenskú podporu pre Ukrajinu, Zelenskyj označil piatkový spor v Oválnej pracovni Bieleho domu za „poľutovaniahodný“ a uviedol, že chce dať vzťahy so Spojenými štátmi do poriadku.

Trump, ktorému Ukrajina i európski spojenci vyčítajú, že chce o urovnaní konfliktu na Ukrajine rokovať s Ruskom bez ich účasti, nateraz odmieta účasť USA na mierovej operácii navrhovanej Francúzskom a Spojeným kráľovstvom.