Pásmo Gazy čaká obnova, arabské štáty schválili egyptský plán. Sísí odmieta vysídľovanie Palestínčanov podľa Trumpa

„Bol schválený,“ vyhlásil Sísí na záverečnom zasadnutí summitu, ktorého cieľom bolo prijať plán obnovy Pásma Gazy bez vysídľovania Palestínčanov. Ide o alternatívny plán k návrhu amerického prezidenta Donalda Trump, podľa ktorého by mali USA prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy a jeho obyvatelia by sa mali presťahovať do okolitých krajín.

Sísí podľa Reuters na summite povedal, že si je istý, že Trump bude schopný dosiahnuť mier v konflikte medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.

V záverečnom vyhlásení utorkového summitu je taktiež varovanie pred „hriešnymi“ pokusmi o vysídlenie Palestínčanov alebo anexiu akejkoľvek časti okupovaných palestínskych území. Podľa komuniké by to región priviedlo do novej fázy konfliktov a podkopalo možnosti stability.

Arabskí lídri podľa vyhlásenia zriadia fond, ktorý bude financovať obnovu Gazy, a vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby prispelo k urýchleniu procesu obnovy vojnou zničenej enklávy. V komuniké summitu stanovili, že fond by „prijímal finančné príspevky od všetkých darcovských krajín a finančných inštitúcií“ na realizáciu projektov obnovy Pásma Gazy.

Lídri zároveň vyzvali na zjednotenie Palestínčanov v rámci Organizácie za oslobodenie Palestíny (PLO), ktorá nezahŕňa Hamas.

Reuters tvrdí, že v súvislosti s budúcnosťou palestínskej enklávy sú hlavnými otázkami, kto bude riadiť Pásmo Gazy a ktoré krajiny poskytnú financie na jej povojnovú obnovu. Egyptský prezident povedal, že s Palestínčanmi pracoval na vytvorení administratívneho výboru zloženého z nezávislých a profesionálnych palestínskych technokratov, ktorí by boli poverení správou Pásma Gazy. Výbor by bol podľa Sísího zodpovedný za dohľad nad humanitárnou pomocou a riadenie záležitostí enklávy na dočasné obdobie v rámci príprav na návrat Palestínskej samosprávy.

Ďalšou dôležitou otázkou je aj osud Hamasu. Izrael, ktorý viac ako 15 mesiacov viedol vojnu proti tomuto hnutiu, opakovane vyhlásil, že Hamas musí byť zlikvidovaný. Reuters v pondelok informoval, že egyptský plán nepočíta s vládou Hamasu.

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás egyptský návrh privítal. Na summite uviedol, že plánuje usporiadať voľby v budúcom roku, ak to situácia v tom čase umožní. Vo svojej vláde chce tiež vytvoriť post viceprezidenta a udeliť amnestiu vylúčeným členom svojej strany Fatah.

Egyptský plán privítalo aj hnutie Hamas, ktoré tvrdí, že podporuje vytvorenie spomínaného riadiaceho výboru.