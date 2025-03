Bilión ton sa rok bezcieľne točilo. Najväčší ľadovec na svete uviazol v južnom Atlantiku

„Teplejšie vody v kombinácii s vlnami a prílivom spôsobia, že sa táto obrovská masa ľadu rozpadne na menšie ľadovce, ktoré sa nakoniec roztopia,“ uviedla výskumná skupina britského úradu.

Ľadovec označovaný ako A23a sa dal do pohybu 17. januára a pri britskom ostrove Južná Georgia uviazol 1. marca. Vďaka tomu, že je znehybnený, nehrozí, že by obrovské kusy ľadu narušili alebo zablokovali prístup uškatcov a iných ostrovných živočíchov do oceánu.

„Ak ľadovec zostane na súši, neočakávame, že to výrazne ovplyvní ostrovnú faunu,“ povedal v utorok oceánograf Andrew Meijers. Pripustil, že môže dôjsť k tomu, že živiny získané pri topení ľadovca by mohli zvýšiť dostupnosť potravy pre celý regionálny ekosystém vrátane tučniakov a tuleňov. Vedci to budú monitorovať a plánujú o tom vypracovať štúdie.

„Vieme, že tieto obrovské ľadovce môžu poskytnúť živiny vodám, ktorými prechádzajú, a vytvoriť tak prosperujúce ekosystémy v inak menej produktívnych oblastiach,“ objasnila biogeochemička Laura Taylorová.

Čítajte viac Marmolada umiera: Najväčší ľadovec Dolomitov zrejme do roku 2040 úplne zmizne

Ako sa uvádza na webe iMeteo.sk, kus ľadu s hmotnosťou bilión ton a rozlohou 3900 štvorcových kilometrov sa odlomil z ľadového šelfu Filchner-Ronne v Antarktíde v roku 1986. Na viac ako 30 rokov sa usadil na morskom dne vo Weddellovom mori a v roku 2020 sa opäť začal pomaly pohybovať. Začiatkom roku 2024 vstúpil do tzv. fázy točenia, keď sa začal každý deň bezcieľne otáčať o 15 stupňov. V decembri 2024 sa znova dal do pohybu po Južnom oceáne okolo Antarktídy.