Zelenskyj neposlal Trumpovi žiaden list. Nevieme, s kým si sadnúť za stôl, komentuje Kremeľ snahy o rokovania

Zelenskyj podľa Trumpa napísal: „Naozaj si vážime to, koľko toho Amerika urobila pre to, aby pomohla Ukrajine udržať si svoju suverenitu a nezávislosť. Pokiaľ ide o dohodu o nerastných surovinách a bezpečnosti, Ukrajina je pripravená ju podpísať kedykoľvek, keď sa vám to bude hodiť.“

Servery Ukrajinska pravda alebo Liga.net neskôr upozornili na vyjadrenia veľvyslankyne v USA Oksany Markarovovej, ktorá na Facebooku okrem iného napísala: „Prezident Donald Trump prečítal vo svojom prejave k národu príspevok nášho prezidenta Volodymyra Zelenského a povedal: ‚Vážim si to, že napísal tento list‘.“ Zelenského hovorca pre Liga.net potvrdil, že ukrajinský prezident žiadny „list“ neposielal a že Trump hovoril o príspevku na sociálnej sieti. Zelenskyj v utorok na X zverejnil vyjadrenie, ktorého časti zodpovedajú textu citovanému Trumpom.

Americký prezident poznamenal, že vo vojne každý deň zomierajú tisíce Rusov a Ukrajincov a že chce, aby sa to skončilo. „Chcete, aby to pokračovalo ďalších päť rokov?“ pýtal sa americký prezident publika. Vzápätí skritizoval Európu, pričom vyhlásil, že zaplatila viac za ruskú ropu ako za pomoc Ukrajine. „Zároveň sme mali vážne rozhovory s Ruskom a dostali sme silné signály, že sú pripravení na mier,“ uviedol Trump.

V prejave šéf Bieleho domu podľa stanice CNN naznačil, že ruského prezidenta Vladimira Putina mohlo k invázii na Ukrajine povzbudiť chaotické stiahnutie Američanov z Afganistanu za vlády Joea Bidena v auguste 2021. „Keď Putin videl, čo sa stalo, povedal si asi: 'Tak toto je možno moja šanca. 'Také zlé to bolo,“ uviedol Trump.

Rusko už v roku 2014 obsadilo a anektovalo ukrajinský Krym a podporilo separatistov, ktorí sa na východe Ukrajiny postavili Kyjevu. Vo februári 2022 potom ruské vojská na Putinov rozkaz začali rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.

V piatok sa očakávalo, že Zelenskyj v Bielom dome podpíše s Trumpom dohodu o ukrajinských nerastoch, ale napokon sa schôdzka v Oválnej pracovni skončila roztržkou medzi Trumpom, jeho viceprezidentom J. D. Vancom a Zelenským pred kamerami svetových médií. Zelenskyj následne opustil Biely dom predčasne. V noci na utorok potom americké médiá informovali, že Trump nariadil prerušenie americkej vojenskej pomoci Ukrajine a ukončil tak podporu krajiny, ktorá sa už tri roky bráni ruskej agresii.

Zelenskyj medzitým urobil niekoľko ústretových krokov a v utorok napríklad vo svojom už spomínanom príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že je pripravený pod Trumpovým „silným vedením“ Pracovať na dosiahnutí trvalého mieru, znovu ďakoval za americkú podporu, navrhol čiastočné prímerie v bojoch s Ruskom a dodal, že Kyjev je pripravený kedykoľvek podpísať s USA dohodu o vzácnych nerastoch. Európski politici zase v sérii telefonátov apelovali na obe strany, aby sa znovu pokúsili o dohodu.

Hovorca Kremľa medzitým označil za pozitívny signál informáciu o Zelenského ochote vyjednávať. „Otázka je, s kým zasadnúť (k stolu). Zatiaľ stále platí právny zákaz ukrajinského prezidenta rokovať s ruskou stranou,“ dodal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Podľa agentúry Reuters sa odvolával na Zelenského výnos z roku 2022, ktorý ukrajinským činiteľom zakazuje rokovania so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Ukrajinský prezident dekrét podpísal po tom, ako okupované regióny na východe Ukrajiny Moskva vyhlásila za svoje územie.