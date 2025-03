FT: Trump odrezal Ukrajincov od kľúčových spravodajských informácií

Spojené štáty prerušili zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou, napísal dnes denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na troch činiteľov oboznámených so záležitosťou. Krok Washingtonu by mohol vážne obmedziť schopnosť Kyjeva identifikovať a cieliť na ruské vojenské objekty, zatiaľ čo sa už tri roky bráni agresii Ruska.