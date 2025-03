Poľsko začalo deportovať migrantov podozrivých zo zločinov, uviedol Tusk

Poľsko začalo deportovať migrantov podozrivých zo závažných zločinov, oznámil dnes premiér Donald Tusk podľa poľských médií. Z Krakova odletelo do Gruzínska lietadlo so 17 Gruzíncami vo veku od 25 do 58 rokov, sprevádzaných poľskými pohraničníkmi, uviedol hovorca pohraničnej stráže Andrzej Juzwiak podľa agentúry PAP.