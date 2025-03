Česko požičia rafinériám Orlen Unipetrol až 330-tisíc ton ropy, teda na mesiac prevádzky

Archívne video: NATO je v Pobaltí na frontovej línii hybridnej vojny s Ruskom Video

Ropa prestala tiecť ropovodom Družba do ČR v utorok ráno. Dodávky západnou cestou pokračujú cez ropovody IKL a TAL. Dôvod, prečo boli dodávky ropy zastavené, šéf SSHR nekomentoval.

Rafinéria môže podľa Švagra čerpať pôžičku prakticky okamžite, Orlen Unipetrol však zrejme bude najprv používať ešte vlastné zásoby. Zmluva o pôžičke by mala byť podpísaná do konca týždňa. V prípade, že rafinéria naozaj pôžičku využije, firma neskôr vráti už ropu neruského typu, ktorú v súčasnosti používa kralupská rafinéria.

„V praxi to znamená, že český trh bude aj naďalej plynule zásobovaný pohonnými hmotami a ďalšími petrochemickými produktmi, takže nie je žiadny dôvod na nejaké špekulatívne zvyšovanie cien pohonných hmôt,“ zdôraznil Švagr. Správa je podľa neho pripravená v prípade, že by pôžička nestačila, diskutovať aj o uvoľnení ďalších zásob. Po prvej pôžičke totiž stále zostane v skladoch SSHR ropa na zhruba 60 dní prevádzky.

Orlen Unipetrol zároveň podľa Švagra už podniká kroky na zabezpečenie alternatívnych druhov ropy, ktoré by do Česka mohli pritiecť ropovodom IKL a na neho naviazaným rozšíreným ropovodom TAL z Talianska.

Ropu z Družby doteraz spracováva rafinéria v Litvínove. Orlen Unipetrol v minulých mesiacoch avizoval, že vykonal úpravy technológií a rafinéria v Litvínove je technicky pripravená na iné ropné zmesi. Kralupská rafinéria ruskú ropu nevyužíva už dlhší čas.

Dodávky ropy z ruského ropovodu Družba boli niekoľko dní prerušené aj vlani v decembri. Vláda aj vtedy preventívne rozhodla požičať spoločnosti Orlen Unipetrol ropu z núdzových zásob pre pokrytie dodávok ropy v prípade dlhodobejšieho výpadku. Po obnovení dodávok z Družby napokon nebolo potrebné núdzové zásoby využiť.

Doteraz ropa tiekla do Česka z dvoch hlavných zdrojov. Jedným z nich je ropovod Družba, ktorým prúdi ropa z Ruska. Jeho podiel na dodávkach vlani predstavoval 42 percent. Ďalšia časť ropy priteká z nemeckého ropovodu IKL, ktorý nadväzuje na taliansky ropovod TAL.

Štát do budúcnosti počíta s navýšením dodávok z ropovodu TAL. Štátny prevádzkovateľ ropovodov Mero v závere minulého roka dokončil technické práce na jeho rozšírení, teraz pokračuje v ich testovaní. Projekt približne za 1,6 miliardy korún má podľa doterajších plánov zhruba od polovice tohto roka zabezpečiť zvýšenie kapacity pre Česko o štyri milióny ton ropy ročne, do krajiny tak bude možné ropovodom dodať až osem miliónov ton za rok. Česko by sa teda mohlo podľa vlády úplne odstrihnúť od ruskej ropy.

Ropovod TAL sa začína v Terste, kam sa ropa dováža z viacerých krajín a kontinentov. Najväčší podiel tvoria dodávky z oblastí okolo Kaspického a Čierneho mora, USA a Afriky.