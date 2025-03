Roztržka medzi Trumpom a Zelenským nám nemusí hrať do kariet, obáva sa Kremeľ

Kremeľ sa obáva, že rozpory medzi USA a Ukrajinou by mohli zmariť potenciálnu dohodu medzi Washingtonom a Moskvou. Uviedol to portál The Moscow Times s odkazom na zdroje z ruskej vlády, podľa ktorých je Rusko pre amerického prezidenta Donalda Trumpa cenné najmä v súvislosti s vyriešením vojny na Ukrajine. Ak sa Kyjev po piatkovej roztržke vráti k rokovaciemu stolu, Moskva dúfa, že bude môcť nastoliť tvrdšie podmienky.