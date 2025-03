Nekazme si medzi sebou vzťahy kvôli politike, zhodli sa prezidenti Slovenska a Česka

Český prezident Petr Pavel sa so slovenským náprotivkom Petrom Pellegrinim zhodol, že vzťahy medzi krajinami by nemala negatívne ovplyvniť rozdielnosť pohľadov a názorov na niektoré špecifické otázky zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Pavel to povedal po rokovaní krajín Slavkovského formátu, kam okrem Česka a Slovenska patrí tiež Rakúsko.