Západ prehráva, Európa stráca partnerov, vyhlásil Blaha opäť v Moskve

Europoslanec z vládnej strany Smer Ľuboš Blaha je opäť v Rusku, kde sa stretol so šéfom zahraničného výboru dolnej komory ruského parlamentu Leonidom Sluckým. Vyplýva to zo správ ruskej štátnej agentúry TASS, podľa ktorej slovenský politik vyjadril vďačnosť za príležitosť prísť do krajiny a tvrdil, že Európa stráca partnerov, zatiaľ čo Rusko získava nových priateľov.