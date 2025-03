Putina vymažeme z mapy, na NATO si netrúfne, vyhlásil Babiš. Odborník varuje pred falošným pocitom bezpečia

Informuje o tom spravodajský web TN.cz. Premiér Petr Fiala nedávno oznámil plán, aby Česko investovalo do obrany tri percentá HDP namiesto súčasných dvoch. Podľa neho je dôležité, aby česká republika prevzala zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť. Tento návrh však Babiš odmietol, keďže ho považuje za zbytočné plytvanie financiami.

Babiš v českom parlamente kritizoval Fialovu vládu a položil rétorickú otázku, odkiaľ sa tieto peniaze vezmú. „Komu ich premiér opäť vezme? Dôchodcom, zamestnancom, nepedagógom, kuchárkam, upratovačkám?“ pýtal sa. Zdôraznil, že obavy z ruského útoku na NATO sú podľa neho neopodstatnené, pretože ruské výdavky na obranu sú desatinu z toho, čo na obranu vynakladajú členské štáty aliancie.

„Rozpočet Spojených štátov, Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Poľska je spolu 1 263 miliárd dolárov. To je desaťkrát viac, než vydáva agresor Putin. Ten si na NATO netrúfne, prestanete to stále hovoriť. Veď ho vymažeme z mapy,“ vyhlásil Babiš.

Bezpečnostný analytik Univerzity obrany Zdeněk Petráš však Babišov názor spochybnil. Poukázal na to, že mnohé krajiny NATO roky podceňovali investície do obrany, čo sa teraz, v čase zhoršenej bezpečnostnej situácie, prejavuje ako nedostatok vo vojenských kapacitách.

Petráš zdôraznil, že hoci NATO poskytuje Česku ochranu, netreba sa na spojencov spoliehať bezvýhradne. Washingtonská zmluva, ktorá je základom aliancie, vyzýva členské krajiny nielen na mierové riešenie konfliktov, ale aj na to, aby boli dostatočne silné a pripravené brániť sa samé, ak diplomatické riešenia zlyhajú.

Analytik upozornil, že jednota medzi členskými štátmi NATO nie je samozrejmosťou. Ak by Rusko usúdilo, že vnútorná súčinnosť aliancie je oslabená a neexistuje jednoznačné politické rozhodnutie, mohlo by to využiť ako príležitosť na útok.

Petráš taktiež vysvetlil, prečo je v Česku nízky záujem o vstup do armády. Podľa neho je hlavným dôvodom nízka konkurencieschopnosť armády na trhu práce a klesajúci pocit spolupatričnosti so štátom. Na rozdiel od Česka je v Poľsku tento pocit silnejší, pretože Poliaci vážnejšie vnímajú hrozbu z Ruska.