Vážila tridsať kíl. Nový dokument opisuje drastické mučenie v ruských väzniciach. Známky tyranie má obrovské množstvo vrátených tiel

„Na 80 percentách tiel, ktoré nám (Rusi) vrátili z väzobných väzníc, väzenských táborov a podobných zariadení, nachádzame stopy mučenia. Mučenie je použitie fyzického násilia, použitie určitých nástrojov, ktoré napríklad vedú elektrický prúd, ale ide tiež dokonca o to, že pripraví človeka o životne nevyhnutné potreby, ako je potrava či lekárska pomoc,“ uviedla Inna Padejová, ktoré má na starosti pitvy mŕtvych tiel.

„Samotná skutočnosť, že rokujeme o repatriácii tiel ukrajinských civilistov, je znakom masového rozsahu ruských vojnových zločinov,“ uviedol Andrij Jusov, hovorca ukrajinského štábu koordinujúceho výmeny zajatcov a návrat mŕtvych tiel do vlasti. Medzi repatriovanými mŕtvymi sú podľa hovorcu tela s príznakmi strádania počas väznenia -a to vôbec nejde o ojedinelé prípady. „Vyjadrujeme sa na túto tému veľmi opatrne, pretože príbuzní mnohých ukrajinských vojakov a civilistov, ktorí dúfajú v ich návrat, sú žijúci ľudia a nemali by byť bezdôvodne traumatizovaní. Preto sú príslušné komentáre prípustné len po zistení faktov,“ dodal Jusov.

Viktorija Roščynová

Ukrajinská novinárka Viktoria Roščynová, ktorá vlani zomrela v ruskom zajatí, pred smrťou čelila mučeniu, elektrošokom a hladovaniu. Uvádza to nový investigatívny dokument, podľa ktorého Rusi dvadsaťsedemročnú ženu vyhladovali tak, že vážila tridsať kilogramov. Roščynová zomrela krátko predtým, než sa mala vrátiť do vlasti pri výmene zajatcov.

Foto: X/Illia Ponomarenko Viktorija Roščynová Ukrajinská novinárka Viktorija Roščynová na nedatovanej snímke.

Okupanti zadržali Roščynovú v auguste 2023, keď reportovala z dobytých oblastí na juhovýchodnej Ukrajine. Nezávislá novinárka pracovala pre Rádio Slobodná Európa alebo portál Ukrajinska pravda.

Rusi ju najskôr zadržiavali v okupovaných mestách Enerhodar a Melitopol v Záporožskej oblasti, potom ju previezli do neblaho preslávenej väznice v ruskom Taganrogu, ktorú Moskva používa ako tábor pre ukrajinských vojnových zajatcov. Zariadenie má na povel ruská tajná služba FSB.

Čítajte aj Bol taký hladný, že žul ešte živú krysu, a Rusi ho bili. Ukrajinský vojak opísal peklo v zajatí

„Dorazila s bodnými ranami. Mala čerstvú ranu nožom na predlaktí, bola niekoľko centimetrov hlboká. Ďalšia mala na nohách. Mala tiež množstvo jaziev rôzne po tele,“ popísala jej spoluväzenkyňa v dokumente, za ktorým stoja nezávislí ukrajinskí novinári z portálu Slidstvo.Info v spolupráci s organizáciou Reportéri bez hraníc a stanicou Suspilne.

Keď novinárka dorazila do Taganrogu, bola veľmi chudá. Po príchode sa ale jej stav začal rýchlo zhoršovať. „Všimli sme si, že veľmi chudne. Vážila pod tridsať kíl,“ uviedla spoluväzeňkyňa, podľa ktorej sa Roščynová sťažovala na žalúdočné problémy, prerušovanú menštruáciu a horúčku, píše iDnes.cz.

Ukrajinskí zajatci sa vracajú domov a plačú Video (Archívne video) Ukrajinskí vojenskí zajatci z bitky o Meriupoľ sa po úspešnej vojenskej operácii svojich kolegov vracajú späť domov na Ukrajinu. Tí ich oslobodili zo zajatia ruských okupačných síl po vyše ročnom väznení. / Zdroj: Kancelária ukrajinského prezidenta

Identifikácia tiel

Náčelník hlavnej vyšetrovacej správy ukrajinskej polície Maksym Cuckiridze vysvetlil, že identifikácia tiel sa uskutočňuje dvoma spôsobmi: vizuálnou prehliadkou tela a analýzou DNA. Vďaka tetovaniu, jazvám, protézam a pod. sa podarilo rozpoznať 4600 ľudí. Súčasne sa u každého tela robí analýza DNA. Identifikovať sa ešte nepodarilo viac ako 3200 tiel. Pracovná záťaž vyšetrovateľov týchto prípadov podľa náčelníka oproti predvojnovému stavu vzrástla na trojnásobok. Ide o približne 70-tisíc prípadov „nezvestných za zvláštnych okolností“, a to ako civilistov, tak vojakov. Na týchto prípadoch pracuje okolo dvoch tisícok kriminalistov.

Na mučenie, zlé a neľudské zaobchádzanie s ukrajinskými vojnovými zajatcami a civilistami uväznenými v Rusku poukázala aj správa, ktorú tento týždeň zverejnila mimovládna organizácia Amnesty International. „Mučenie sa odohráva v úplnej izolácii od vonkajšieho sveta, obete sú úplne vydané na milosť a nemilosť svojim väzňom. Nejde o sériu izolovaných incidentov, ide o systematickú politiku, ktorá porušuje všetky zásady medzinárodného práva,“ zdôraznila generálna tajomníčka organizácie Agnès Callamardová.

Čítajte aj Ruska chcela len mier, dostala sedem rokov väzby. Pri vypočúvaní nechýbala tyrania

Ukrajinské úrady považujú desaťtisíce Ukrajincov za „nezvestných za zvláštnych okolností“. Mnohí sú pravdepodobne uväznení, iní mohli byť zabití. Amnesty International pripúšťa, že presné čísla nie sú známe, ale pravdepodobne sú tisíce Ukrajincov v zajatí Rusov. Väčšina ukrajinských zajatcov je držaná v izolácii, ich rodiny nedostávajú takmer žiadne informácie o ich osude, situácii či mieste pobytu.