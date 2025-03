Európania sa správajú ako Zelenského podriadení, tvrdí Babiš. O zbrojení: Odstrašíme Putina faktúrami?

Prerušenie vojenskej pomoci Ukrajine, ktoré ohlásili Spojené štáty, považuje za dôsledok toho, ako sa Zelenskyj správal v Oválnej pracovni pri debate s Donaldom Trumpom.

„Naša vláda, väčšina európskych lídrov aj médiá za to ukrajinskému prezidentovi tlieskali, ale položil si niekto otázku, aké to bude mať dôsledky pre Ukrajinu? Toto je ten dôsledok. Bola to fatálna chyba. Na druhú stranu americká vojenská pomoc už bola zastavená aj za Bidenovej administratívy, potom sa dodávky opäť obnovili. Vyvíja sa to rýchlo rýchlo. Vyzeralo to, že padla aj dohoda o mineráloch, ale teraz sa ukazuje, že môže byť podpísaná. Zajtra preto môže byť na stole aj nejaká dohoda o obnovení pomoci,“ povedal pre idnes.cz. Podľa Babiša podpísanie dohody o mineráloch je pre Ukrajinu najlepšou zárukou, keďže Američania si svoje ekonomické záujmy vždy ochránia.

K inidentu v Oválnej pracovni tiež uviedol: „Treba si to pustiť celé, nebola to žiadna pasca, 40 minút prebiehalo úplne v pohode. Potom urobil prezident Zelenskyj zásadnú chybu, keď začal mentorovať prezidenta USA. Po prvé si mal vziať tlmočníka, po druhé mal vystupovať s pokorou. On potrebuje Spojené štáty, USA nepotrebujú Ukrajinu. Prezident Zelenskyj sa ale takto naučil komunikovať s Európou, ktorá sa v podstate správa ako jeho podriadený. Teraz to skúsil na Trumpa a dopadlo to, ako to dopadlo“.

Podľa Babiša je zbytočné dávať na zbrojenie viac ako dve percentá hrubého domáceho produktu, ako je to to doteraz stanovené. Členovia NATO debatujú o navýšení vojenských výdavkov na tri percentá, Donald Trump hovorí až o piatich percentách.

„Je to nezmysel, dve percentá sú úplne dostačujúce a ani tie sa nedokážu zmysluplne preinvestovať. Veď 49 miliárd českých korún, teda tretina celého rozpočtu obrany bola rozhádzaná až v decembri za rôzne zálohové platby. Okrem iného tiež zaplatili 10,5 miliardy Kč nad rámec zmluvy za zbytočné stíhačky F-35. Za ne celkovo len na zálohách dáme do konca budúceho roka 39 miliárd a neviem, ako nás to ochráni, keď majú doraziť až o 10 rokov. V medzičase asi budeme Putina odstrašovať faktúrami. Pán premiér by navyše mal férovo povedať, kde tie peniaze vezme, či to bude zase na úkor zdravotníctva, dôchodkov, vzdelania, bývania alebo či zase všetky zdania,“ povedal Babiš pre idnes..