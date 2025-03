Trump chce deportovať štvrť milióna ukrajinských utečencov

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje odobrať dočasný legálny status približne 240 000 Ukrajincom, ktorí do Spojených štátov utiekli pred vojnou s Ruskom. S odvolaním sa na vysokého činiteľa blízkeho Trumpovi a tri zdroje oboznámené so záležitosťou o tom informuje agentúra Reuters. Krok, ktorý by mohol prísť už v apríli, by umožnil rýchlu deportáciu Ukrajincov z USA.