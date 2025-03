Trump za jasotu kongresmanov: Amerika je späť Video

Nedávne prehodnotenie politiky Spojených štátov voči Rusku a Ukrajine zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa viedlo podľa agentúry Reuters u európskych predstaviteľov k obavám, že sa Washington obracia k Európe chrbtom. Macron v stredajšom prejave k národu vyhlásil, že Rusko je hrozbou pre Európu aj Francúzsko, ruská vojna proti Ukrajine už je podľa neho globálnym konfliktom a povedal, že začne debatu o rozšírení francúzskeho jadrového dáždnika na spojencov v Európe. Dodal, že Francúzsko usporiada na budúci týždeň stretnutie šéfov armád tých európskych krajín, ktoré sú pripravené zaručiť Ukrajine mier.

„Samozrejme, je to hrozba voči Rusku. Ak nás (Macron) považuje za hrozbu, zvolá schôdzku náčelníkov generálnych štábov európskych krajín a Británie, hovorí o tom, že je potrebné sa pripraviť na použitie jadrových zbraní proti Rusku, je to samozrejme hrozba,“ uviedol Lavrov podľa TASS na tlačovej konferencii. Peskov označil Macronov prejav za veľmi konfrontačný a za jadrovú rétoriku. Reč francúzskeho prezidenta podľa neho vytvára dojem, že „Francúzsko sa usiluje o pokračovanie vojny. “

Západné krajiny vrátane Francúzska a Spojených štátov sa v roku 2022 postavili na stranu Ruskom napadnutej Ukrajiny. Kyjevu poskytli okrem iného podporu v podobe dodávok zbraní a na Rusko v dôsledku jeho agresie uvalili sankcie. V januári sa však do Bieleho domu vrátil Trump, ktorý prístup Washingtonu k Moskve zmenil. Tvrdí, že chce vojnu čo najskôr ukončiť, kritizuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a vystupuje ústretovejšie voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Paríž už skôr uviedol, že je pripravený zvážiť vyslanie vojakov na Ukrajinu, ktorí by mali zabezpečiť dodržiavanie prípadnej mierovej dohody. Z Ruska už skôr zaznelo, že prítomnosť akýchkoľvek jednotiek z krajín NATO by bola pre Moskvu neprijateľná, poznamenal Reuters.

„Nevidíme priestor na kompromisy,“ vyhlásil dnes podľa TASS Lavrov. Peskov povedal, že názor Moskvy na možnú prítomnosť európskych jednotiek po prímerí je zrejmý. „V skutočnosti hovoríme o konfrontačnom nasadení určitého dočasného kontingentu,“ uviedol hovorca Kremľa. Moskva to naďalej považuje za neprijateľné, napísal TASS.

Lavrov prirovnal Macrona k Hitlerovi a Napoleonovi, ktorí však na rozdiel od súčasného francúzskeho prezidenta otvorene priznali cieľ dobyť Rusko.

Hovorca Kremľa dnes naopak súhlasil so stredajším vyjadrením amerického ministra zahraničia Marka Rubia, ktorý v rozhovore so stanicou Fox News označil boje na Ukrajine za „zástupnú vojnu“ medzi USA a Ruskom. „Úprimne, je to zástupná vojna medzi jadrovými mocnosťami – USA, ktoré pomáhajú Ukrajine, a Ruskom. A musí sa skončiť,“ povedal šéf americkej diplomacie. „Súhlasíme s tým. Hovorili sme to opakovane. Povedali sme, že to je v skutočnosti konflikt medzi Ruskom a kolektívnym Západom. A hlavnou krajinou kolektívneho Západu sú Spojené štáty,“ reagoval Peskov. „A súhlasíme, že je čas zastaviť tento konflikt a vojnu,“ dodal hovorca Kremľa.