Mladíkovi sa podarilo nastúpiť do lietadla s brokovnicou a muníciou. Spacifikovali ho cestujúci

Austrálska polícia vyšetruje prípad 17-ročného mladíka, ktorý vo štvrtok nastúpil do lietadla spoločnosti Jetstar s brokovnicou a muníciou. Incident sa odohral okolo 14.50 h miestneho času (4.50 h SEČ) na letisku Avalon pri Melbourne na juhovýchode Austrálie, píše TASR podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.

Páchateľa v reflexnom odeve údajne ľudia na letisku považovali za pracovníka údržby. Na letisko sa mal dostať cez dieru v oplotení a následne nastúpil do lietadla smerujúceho do Sydney s asi 160 cestujúcimi. Na záberoch z vnútra lietadla vidieť, ako tínedžera pritlačil k podlahe jeden z cestujúcich, ktorému pomohli aj ďalší.

„Keď sa priblížil k lietadlu, vystúpil alebo vyliezol na predné schody do prednej časti lietadla. V tom momente cestujúci identifikovali, že muž má pri sebe strelnú zbraň,“ povedal policajt Michael Reid.

Takúto turbulenciu zažili cestujúci pri pristávaní. Pozrite si zábery priamo z lietadla (archívne video) Video

Podľa polície mal pri sebe brokovnicu a muníciu. Správy, že mal aj nože a benzín, nepotvrdila. „(Je) veľmi znepokojujúce, že osoba môže najprv obísť bezpečnostnú ochranu, priblížiť sa k lietadlu a dostať sa potenciálne blízko k tomu, aby bola vo vnútri lietadla so strelnou zbraňou,“ uviedol Reid. „Nepochybne by to bol pre cestujúcich tohto lietadla veľmi desivý incident a polícia štátu Victoria naozaj oceňuje odvahu tých cestujúcich, ktorí dokázali muža premôcť,“ dodal Reid.

Mladíka polícia v minulosti neevidovala a zatiaľ ho orgány neobvinili. Podľa všetkého s nikým na útoku nespolupracoval.