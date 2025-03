Putin varoval Macrona pred osudom Napoleona: Z Ukrajiny sa nestiahneme!

Tusk: Európa je silnejšia ako Rusko. Je schopná vyhrať nad Moskvou akúkoľvek konfrontáciu Video

„Musíme si sami vybrať taký variant mieru, ktorý nám bude vyhovovať a ktorý zaistí našej krajine dlhodobý mier,“ povedal Putin ženám, ktoré vo vojne stratili svojich príbuzných. „Nepotrebujeme nič cudzie, ale svojho sa nevzdáme," dodal Putin. Na otázku matky padlého vojaka, či Rusko ustúpi, odpovedal, že to Rusko nemá v úmysle.

Niektorí ľudia zabúdajú, ako dopadol Napoleon, reagoval potom Putin na návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona chrániť Európu francúzskym jadrovým dáždnikom.

Francúzsky cisár v roku 1812 tiahol so svojou armádou cez Rusko až do Moskvy, ale potom bol nútený k zúfalému zimnému ústupu s obrovskými stratami na životoch. „Stále existujú ľudia, ktorí sa chcú vrátiť do Napoleonových čias a zabúdajú, ako sa to skončilo,“ povedal Putin bez toho, aby Macrona menovite spomenul.

Rusko vo štvrtok aj cestou rezortu diplomacie oznámilo, že nebude súhlasiť s uzavretím dočasného prímeria na Ukrajine. Myšlienku obmedzeného mesačného pokoja zbraní a zastavenia útokov zo vzduchu i z mora, ako ju načrtli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj francúzsky prezident Macron, Moskva odmietla ako absolútne neprijateľnú.

„Potrebné sú pevné dohody o konečnom urovnaní (konfliktu). Bez toho všetkého je nejaký odklad absolútne neprijateľný," povedala novinárom na brífingu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.

Macron po nedeľňajšom mimoriadnom summite viacerých západných štátov v Londýne navrhol jednomesačné prímerie v bojoch na Ukrajine. Podľa neho šlo o iniciatívu Francúzska a Británie. Londýn sa však od návrhu následne dištancoval s tým, že nebola dosiahnutá žiadna dohoda, ale európski spojenci sa snažia nájsť cestu, ako na Ukrajine dosiahnuť trvalý a udržateľný mier.

„Na stole sú rôzne možnosti, ktoré sú predmetom ďalších diskusií so Spojenými štátmi a európskymi partnermi, ale jednomesačné prímerie nebolo dohodnuté,“ povedal pre AFP aj nemenovaný predstaviteľ britskej vlády.