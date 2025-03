Škóti odkazujú Trumpovi, že by ho neradi videli na svojom území. Čo musí urobiť, aby sa stal vítaným hosťom?

Trump za jasotu kongresmanov: Amerika je späť Video

Korešpondencie Karola III. sa teraz chytili politici v Škótsku po tom, čo Trump rozhodol o zmrazení vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Faktickú zradu Zelenského a jeho armády považujú Škóti za dôvod, pre ktorý by šéfa Bieleho domu neradi videli na svojom území. Odkiaľ vedia, že po prílete do Británie by mal prísť aj na ich pôdu? Z listu, ktorý hrdý Trump ukázal pred médiami. „Kráľ navrhol, aby sa najprv stretli buď v Dumfries House alebo na Balmorale, ktoré sa nachádzajú v blízkosti golfových ihrísk amerického prezidenta, aby sa porozprávali o plánoch veľkolepej štátnej návštevy," napísal server The National. Dumfries House je vidiecka usadlosť patriaca kráľovskej rodine a tá tiež vlastní zámok Balmoral, ktorý slúži ako jej rezidencia. Prezident USA je majiteľ golfového areálu s rozlohou 570 hektárov (pozemky kúpil v roku 2006).

Z listu vyplynulo, že v blízkej budúcnosti by sa Karol III. a Trump mohli stretnúť v Škótsku, kde by prebrali budúci program v poradí druhej štátnej návštevy tohto republikána. Starmer podčiarkol, že tá by nemala obdobu. Ide o to, že britský monarcha pozýva každého z amerických prezidentov iba na jednu štátnu návštevu. V prípade Trumpa sa uskutočnila v roku 2019, keď ho pozvala na ňu vtedajšia panovníčka Alžbeta II. Ak ten istý šéf Bieleho domu znovu pricestuje do Spojeného kráľovstva, už nejde o štátnu návštevu; monarcha s ním spravidla debatuje na obede alebo pri čaji na hrade Windsor. Štátny banket alebo iná pompa už s druhou návštevou nie sú spojené.

Prečo asi Karol III. porušil tradíciu? Správna odpoveď zrejme znie tak, že so Starmerom sa dohodli pokúsiť sa nakloniť si Trumpa čo naviac na stranu Británie. Prezident USA totiž rozpútava obchodnú vojnu proti mnohým štátom, keď sa im vyhráža uvalením vysokých ciel. Riziko sa týka aj Spojeného kráľovstva. Dôvtipným zaliečaním sa Trumpovi by Briti možno dokázali obmäkčiť šéfa Bieleho domu, aby ich krajinu vynechal z colného trestania. Mimochodom, Trump už naznačil, že by voči Spojenému kráľovstvu mohol uplatniť výnimku… Postup kráľa a predsedu vlády sa mnohým nemusí páčiť, ale treba zdôrazniť, že sa správajú k prezidentovi USA ako šikovní prezieraví diplomati.

Trump reagoval na list od Karola III. s radosťou, keď poznamenal, že Británia je úžasná krajina, ktorú viackrát navštívil. Bolo evidentné, že pozvanie od monarchu ho veľmi nadchlo. Škótsky premiér John Swinney sa najprv tiež potešil: „Bude pokračovať v konštruktívnom vzťahu Škótska s USA a urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby posilnil kultúrne a ekonomické vzťahy medzi oboma krajinami," citoval vtedy médiá z vyhlásenia hovorcu škótskej vlády o postoji Swinneyho.

Potom však Trump ponížil Zelenského pred televíznymi kamerami a následne rozhodol o zmrazení vojenskej pomoci Ukrajine. „Nevidím, ako by sa mohla uskutočniť návšteva prezidenta USA, ktorú mu ponúkol kráľ, pokiaľ nebude s nami plnohodnotne pri ochrane Ukrajiny a garantovaní jej nezávislosti," povedal Swinney pre stanicu BBC. „Starmer by mal vstať z kolien a odvolať ponuku na štátnu návštevu," pridal sa predák Škótskej národnej strany v dolnej komore britského parlamentu Stephen Flynn. Je to nielen názor viacerých škótskych politikov: petíciu proti návšteve Trumpa doteraz podpísalo už via ako 250-tisíc Škótov. Posolstvo z Edinburghu do Washingtonu znie, že šéf Bieleho domu je nevítaný v prípade, že nezmení svoj postoj k záujmom Ukrajiny.

Starmer dal jasne najavo, že vyhlásenia proti návšteve Trumpa považuje za kontraproduktívne: „Nenechám sa odkloniť Škótskou národnou stranou alebo inými, ktorí sa snažia zosilniť rétoriku bez toho, aby ocenili to najdôležitejšie, čo je v stávke – hovoríme o mieri v Európe," zdôraznil premiér podľa BBC. O Starmerovi sa dá povedať, že šikovne manévruje medzi Trumpom a Zelenským: s obidvomi lídrami sa snaží vychádzať čo najlepšie a v konečnom dôsledku môže zohrávať významnú úlohu pri ukončení vojny na Ukrajine. Na jednej strane je odhodlaný vojensky podporovať Zelenského, aby sa jeho armáda ubránila ruskej agresii, a na druhej strane si uvedomuje dôležitosť dobrých vzťahov s Trumpom, ktorý má povesť nevypočítateľného politika.

Swinney počas predvolebnej kampane v USA verejne podporil Trumpovu súperku Kamalu Harrisovú. Po príchode republikána do Bieleho domu však pripomínal, ako Trump viackrát hovoril o svojom peknom vzťahu k Škótsku. Keď spolu telefonovali, Swinney upozornil Trumpa na význam obchodných vzťahov. Konkrétne sa zmienil o škótskej whisky. Otázne je, či teraz ostrou rétorikou proti šéfovi Bieleho domu nenarobí veľa škody. Keby Trump uvalil aj clá na dovoz whisky do USA, škótskych výrobcov by toto rozhodnutie silno zabolelo. Škótsko totiž ročne vyváža do Spojených štátov whisky v celkovej hodnote v prepočte až okolo 500 miliónov eur. Po uvalení cla vo výške 20 % alebo 25 % by fľaše s týmto alkoholickým nápojom ťažko konkurovali cenám amerických liehovarov.