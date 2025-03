Zelenského oblieka bývalá zubárka. Za koľko peňazí predáva pulóver, ktorý mal u Trumpa v Bielom dome?

Tusk: Európa je silnejšia ako Rusko. Je schopná vyhrať nad Moskvou akúkoľvek konfrontáciu Video

Od ruskej invázie sa ukrajinský líder oblieka jednoducho. Nosí tričká, košele bez kravaty, svetre. Oblek na ňom nikto nevidel už viac ako tri roky. Nedal si ho na seba ani počas nedávnej návštevy Bieleho domu, kde sa pohádal s prezidentom Donaldom Trumpom, ktorému sekundoval jeho viceprezident JD Vance. Zelenskyj nezmenil svoj imidž napriek tomu, že z amerického protokolu mu dali vopred najavo, aby prišiel v obleku. Uprednostnil pulóver tmavej farby s ukrajinským štátnym znakom, ktorým je trojzubec.

O oblečenie Zelenského sa teraz zaujímal britský denník Financial Times, ktorý oslovil Gasanovú. Poznamenala, že do jeho prezidentského mandátu zasiahli ťažké boje a v takých podmienkach ani politici nepotrebujú obleky. „Podstata jeho oblečenia spočíva v posolstvu pre svet, že zostáva so svojim národom," povedala Gasanová. Naznačila, že je to prejav solidarity s vojakmi, ktorí museli oblek vymeniť za uniformu. „Toto nie je obdobie pre obleky. Nemôžeme nosiť obleky, keď naši vojaci bojujú, keď sú naši ľudia bez svojho domova."

Gasanová začala robiť pre Zelenského už pred vpádom ruskej armády. Podotkla, že nebol náročný, v podstate ho nezaujímalo, čo má na sebe. Ani v mierových časoch nemal poradcu, ktorý by mu vyberal veci do šatníku. Čo sa týka jeho oblečenia v ostatných rokoch, Gasanová povedala, že mu navrhla odevy s jemnou vojenskou farbou. Sú medzi nimi aj tričká, košele a pulóvre čiernej farby (ako v prípade návštevy Bieleho domu), ale častejšie ho vidieť v oblečení s rôznymi odtieňmi zelenej farby. Mimochodom, Zelenskyj má jednu časť obleku od Gasanovej: „Pred niekoľkými mesiacmi som mu ušila sako určené na inauguráciu Trumpa, ale pozvanie nedostal."

Škandál v Bielom dome, po ktorom prišla zmienka aj na oblečenie Zelenského, sa stal neplatenou reklamou pre Gasanovú. Britským novinám sa zdôverila, že veľmi rýchlo dostala približne sto objednávok na pulóver ukrajinského prezidenta od záujemcov v USA (o prípadnom zvýšenom dopyte z iných krajín sa nezmienila). Dodala, že tieto pulóvre predáva za 170 eur za kus. Kto si pozrie ponuku v jej obchode na webovej stránke, nájde aj tričká s krátkymi rukávmi, ktoré nosí Zelenskyj. Tie stoja o niečo menej: 140 eur za jeden kus. (Jej obchod sa nachádza v Kyjeve, ceny na internete má uvedené v eurách.)

A kto je vlastne Gasanová – čo sa o nej ešte vie okrem toho, že sa živí ako módna návrhárka? Viac sa dá o nej vypátrať nielen v ukrajinských médiách, ale aj na webovej stránke jej obchodu. „Značka GASANOVA začala fungovať v roku 2013 v Donecku," napísala o svojom vstupe do sveta módy. Tá ju zaujala, keď rok predtým robila na módnej prehliadke ako dobrovoľníčka. Povedala si, že skúsi preraziť s vlastnou tvorbou. Na začiatku jej tím bol najmenší, aký mohol byť: ona a jedna šikovná krajčírka. O svojich výrobkoch z textilu píše, že sa usiluje kombinovať eleganciu s extravaganciou.

V rodnom Donecku Gasanovová dlho nepôsobila ako módna návrhárka. Keď v roku 2014 vypukli boje s proruskými separatistami na východe Ukrajiny, odsťahovala sa do bezpečnej časti štátu. Mimochodom, po skončení vysokej školy, na ktorej vyštudovala medicínu, sa najprv krátky živila ako zubárka a zároveň sa pustila do práce módnej návrhárky. Keď prišla do Kyjeva, o miesto v zubnej ambulancii sa už nezaujímala. Ešte nemala atestáciu, mohla by robiť iba asistentku dentistu za malý plat. Naopak, móda predstavovala neporovnateľne lepšiu perspektívu.

Gasanová nepovažuje roky štúdia strávené na škole medicíny za stratený čas: „Lekárska fakulta je ako pre mužov armáda. Vedie k disciplíne, preto neľutujem. Pravdepodobne keby som teraz stála pred rovnakou voľbou, ešte raz by som išla na medicínu," povedala pre server SvojCity o tom, ako sa zo zubárky stala módna dizajnérka. Ľutovať určite nemusí, naopak. Veď jej klientelu tvoria nielen celebrity na Ukrajine, ale aj v zahraničí. Spomeňme aspoň influencerku a podnikateľku Courtney Kardashianovú a manekýnku Gigi Hadidovú (obidve sú z USA). Úspech Gasanovej nepochybne spočíva aj v jej priebojnej povahe. Nečakala iba na to, či sa jej ozvú záujemcovi či záujemkyne: sama oslovovala celebrity s ponukou, že by pre ne navrhovala a dávala šiť odevy.

Rodáčka z Donecka, ktorá už niekoľko rokov žije v Kyjeve, po vpáde ruských vojakov neutiekla do zahraničia. Zostala žiť na Ukrajine, kde má manžela, s ktorým vychovávajú ich jedného malého syna. Aj preto sa môže na webovej stránke obchodu módnej značky GASANOVA nachádzať táto záverečná poznámka pri jej osobnom profile: „Vyrobené v Kyjeve. S láskou z vojnovej Ukrajiny."