NYT: Trump škrtá diplomaciu. USA sa chystajú zatvárať konzuláty v Európe

Americké ministerstvo zahraničných vecí plánuje do leta uzavrieť desiatku konzulátov, hlavne v západnej Európe, napísal denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na troch nemenovaných pracovníkov ministerstva, oboznámených s kolujúcim návrhom. Ministerstvo sa podľa denníka tiež chystá prepustiť mnohých miestnych zamestnancov pracujúcich pre americké zastupiteľské úrady.