Českí senátori sa pre zmluvu so Svätou stolicou obrátili na Ústavný súd, prekáža im pasáž o spovednom tajomstve

Skupina českých senátorov sa obrátila na Ústavný súd, aby posúdil súlad zmluvy ČR so Svätou stolicou s českým ústavným poriadkom. Na sociálnej sieti X to v piatok potvrdil senátor Václav Láska, ktorý tento krok avizoval v prípade schválenia v Poslaneckej snemovni. Poslanci zmluvu chválili vo štvrtok (6.3.). Kritikom dohody prekáža najmä pasáž o spovednom tajomstve, informuje spravodajkyňa TASR.

Podľa Lásku je dohoda jednostranná a Svätá stolica v nej má veľmi malé záväzky v porovnaní so záväzkami ČR. Podobne ako niektorým poslancom a ďalším kritikom dokumentu, mu prekáža aj formulácia o spovednom tajomstve, ktoré sa bude po novom týkať aj pastoračných pracovníkov. Podľa odporcov by mohlo dochádzať k rozširovaniu okruhu osôb, na ktoré sa tajomstvo vzťahuje a cirkev by tak podľa nich mohla obchádzať povinnosť nahlasovať trestné činy.

K tomu sa vo štvrtok v snemovni vyjadril aj minister spravodlivosti Pavel Blažek, podľa ktorého sa postavenie obetí nezhorší. „Zmluva neupravuje spovedné tajomstvo nad rámec súčasného českého právneho poriadku… nielenže zmluva postavenie obetí zneužívaných v cirkvi nezhoršuje, ale naopak, poskytuje základ na zlepšenie prístupu k nim,“ uviedol minister.

Návrh dohody schválila v októbri minulého roka vláda a v Prahe ju podpísali český premiér Petr Fiala a štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. V januári prešla v Senáte a po štvrtkovom schválení v Poslaneckej snemovni ju ešte musí ratifikovať prezident. Česko je jednou z posledných európskych krajín, ktorá dohodou nemá upravené vzťahy so Svätou stolicou.