Kremeľ opäť hrozí: EÚ sa stavia do úlohy protivníka Ruska, na jej militarizáciu odpovieme

Rusko bude možno musieť odpovedať na zbrojné plány Európskej únie. Podľa agentúry Reuters to vyhlásil kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, podľa ktorého výsledok štvrtkového mimoriadneho summitu EÚ znamená militarizáciu európskeho bloku. Európska únia sa stavia do úlohy protivníka Ruska, takže diskusie o jej militarizácii môžu v Moskve vyvolať znepokojenie, citovala Peskova agentúra TASS.

Tusk: Európa je silnejšia ako Rusko. Je schopná vyhrať nad Moskvou akúkoľvek konfrontáciu Video

Lídri EÚ sa zhodli na posilnení európskej obrany a zároveň v nezáväznom uznesení sľúbili ďalšiu pomoc Ukrajine, ktorú Rusko pred tromi rokmi vojensky napadlo. Ruská invázia na Ukrajinu a neistá podpora Spojených štátov sú dôvodom európskych snáh viac investovať do obrany.

„Vidíme, že Európska únia teraz aktívne diskutuje o militarizácii EÚ a o rozvoji obranného segmentu. To je proces, ktorý pozorne sledujeme, pretože Európska únia stavia Rusko do pozície svojho hlavného protivníka,“ povedal Peskov. Poznamenal, že takýto postup môže viesť ku znepokojeniu Ruska, ktoré by kvôli tomu muselo prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie vlastnej bezpečnosti.

Premiér Fico o záveroch mimoriadneho sumitu EÚ v Bruseli Video

Peskov postoj EÚ označil za konfrontačný, čo je podľa neho protichodné k snahám nájsť mierové riešenie vojny na Ukrajine.

V reakcii na štvrtkový mimoriadny summit EÚ napísal ruský denník Izvestija, že 'členské štáty Európskej únie prijali ambiciózne plány na prezbrojenie, ktoré budú znamenať vyššie dane pre obyvateľov.

Lídrov únie podľa ruských novín čakajú značné problémy, keď budú zbrojné výdavky a tiež náklady na podporu Ukrajiny vysvetľovať ľuďom. Rusko vojensky napadlo Ukrajinu vo februári 2022. Agentúra TASS zase uviedla, že vrcholná schôdzka EÚ v Bruseli ukázala, že Európania chcú ďalej sponzorovať ukrajinskú armádu.

„Vyčlenili 800 miliárd eur na posilnenie obranných kapacít kontinentu, čo si vyžiada výrazné zvýšenie daní naprieč EÚ, ako pre noviny Izvestija potvrdili zdroje z Európskeho parlamentu,“ napísal ruský denník o plánoch EÚ. Zároveň poznamenal, že spomínaná suma navrhnutá Európskou komisiou štvornásobne prekračuje ročný rozpočet bloku.

Odborníci podľa ruského denníka varujú, že predstavitelia členských štátov EÚ budú čeliť značným ťažkostiam, keď budú takéto výdavky obhajovať pred vlastnými občanmi. Odpovedať budú musieť ľuďom na to, prečo sa takéto sumy neinvestujú do sociálnej oblasti a na riešenie ekonomických problémov, ale radšej do vojensko-priemyselného komplexu a dodatočnej pomoci Ukrajine, napísal denník Izvestija.

Agentúra TASS uviedla, že Európania chcú naďalej zbrojením podporovať Ukrajinu, čo maďarský premiér Viktor Orbán kritizoval ako nezodpovedné. Orbán v Bruseli odmietol podporiť ďalšiu pomoc Ukrajine, preto ostatní predstavitelia štátov EÚ prijali nezáväzné vyhlásenie, v ktorom Kyjevu podporu sľubujú.

TASS ďalej napísal, že Orbán tiež poukázal na obrovské náklady s prípadným začlenením Ukrajiny do Európskej únie a že Maďarsko preto usporiada plebiscit, či sú Maďari ochotní obetovať vlastné záujmy výmenou za ukrajinské členstvo. Orbán v rozhovore s maďarským štátnym rozhlasom povedal, že jeho vláda usporiada čoskoro národné konzultácie o budúcnosti Ukrajiny v EÚ.