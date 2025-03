Hamas chce druhú fázu prímeria: zverejnil video s rukojemníkom, poslal výzvu Trumpovi

Palestínske militantné hnutie Hamas zverejnilo video izraelského rukojemníka, ktorý naliehal na predstaviteľov Izraela, aby realizovali druhú fázu dohody o prímerí v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).

Podľa TOI je rukojemníkom na videu 22-ročný izraelský vojak Matan Angrest. Ten povedal, že je zadržiavaný 511 dní, čo podľa portálu naznačuje, že video pravdepodobne vzniklo minulý týždeň.

Hamas uverejnil video s rukojemníkom (archívne video) Video

Angrest vyzval izraelskú vládu, predstaviteľov armády a amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zaistili jeho prepustenie. Podľa TOI militanti zadržali vojaka počas útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.

Boje v palestínskej enkláve 19. januára pozastavilo prímerie. Jeho prvá fáza však uplynula v sobotu a strany sa dosiaľ nedohodli na jeho pokračovaní. Izrael súhlasil s predĺžením prvej fázy prímeria do polovice apríla, Hamas však žiada prechod do druhej fázy, ktorá by mala znamenať trvalý pokoj zbraní pred treťou fázou, znamenajúcou obnovu Gazy.

Od začiatku prímeria Hamas prepustil 33 izraelských rukojemníkov výmenou za približne 1800 palestínskych väzňov. V Pásme Gazy militanti naďalej zadržiavajú 58 izraelských rukojemníkov. Podľa armády je 34 z nich mŕtvych. V izraelských väzniciach sa podľa vysokého predstaviteľa Hamasu Básima Naíma stále nachádza viac ako 9500 Palestínčanov.

Palestínske hnutie už niekoľkokrát zverejnilo podobné videá so zadržiavanými rukojemníkmi. Izrael tieto videá označil za „odsúdeniahodnú psychologickú vojnu“, píše TOI.

Na video medzičasom reagovala aj rodina Angresta. Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných zverejnilo vyhlásenie rodiny, podľa ktorej je Angrest na videu „po 518 dňoch v tuneloch Hamasu vyčerpaný a zúfalý“. Video je podľa vyhlásenia rodiny dôkazom, že Angresta v zajatí mučia.

Rodina vyzvala na pomoc aj amerického prezidenta, ktorý viackrát vyzval na prepustenie zvyšných rukojemníkov. V stredu na svojej sociálnej sieti Truth Social varoval obyvateľov Pásma Gazy, že ich „čaká peklo“, ak Hamas rukojemníkov neoslobodí.

Vo štvrtok (6. marca) sa v Oválnej pracovni stretol s ôsmimi izraelskými rukojemníkmi, ktorých Hamas prepustil počas súčasného prímeria. Na spomínané stretnutie reagoval aj Hamas, ktorý vyzval Trumpa, aby sa stretol aj s palestínskymi väzňami a vypočul si ich príbehy.