Poľsko to myslí vážne: Tusk plánuje celospoločenský výcvik mužov, Duda chce ústavne garantovať 4 % HDP na obranu

Poľský premiér Donald Tusk v Sejme oznámil, že Poľsko uvažuje o potrebe polmiliónovej armády, vrátane rezervistov. Zároveň uviedol, že prebiehajú prípravy na rozsiahle vojenské školenia pre každého dospelého muža v krajine, pričom spomenul švajčiarsky model — dobrovoľné, no intenzívne každoročné školenia.

Tusk zdôraznil, že nejde o obnovenie povinnej vojenskej služby. Ak by vláda plánovala jej návrat, verejnosť by o tom informovala, píše tvn24.pl.

Tusk: Európa je silnejšia ako Rusko. Je schopná vyhrať nad Moskvou akúkoľvek konfrontáciu Video

V prejave sa venoval aj porovnaniu armád — ukrajinská armáda má podľa neho okolo 800-tisíc vojakov, zatiaľ čo ruská armáda približne 1,3 milióna.

Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz podporil myšlienku dobrovoľného vojenského výcviku, ktorý má byť flexibilný a finančne kompenzovaný, aby nenarúšal pracovný ani rodinný život účastníkov.

Tusk tiež vyzval ministra obrany, aby zvážil stiahnutie Poľska z Ottawskej konvencie (zakazujúcej protipechotné míny) a prípadne aj z Dublinskej konvencie (týkajúcej sa kazetovej munície).

Podľa Tuska by Poľsko malo prehodnotiť tieto dohody, vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu.

Cvičenie NATO v Poľsku Video Cvičenie Dragon-24, marec 2024.

Duda chce ústavne garantovať 4 % HDP na obranu

Poľský prezident Andrzej Duda na tlačovej konferencii informoval, že predsedovi Sejmu Szymonovi Holowniovi doručil návrh na ústavnú zmenu, podľa ktorej by sa na obranu vynakladali minimálne štyri percentá HDP ročne, informuje varšavský spravodajca TASR.

„Chcel by som, aby náš parlament prijatím toho návrhu natvrdo zagarantoval, že výdavky na obranu nebudú unáhlene znížené,“ povedal prezident. Podľa neho by prijatie takéhoto návrhu bolo garanciou voči zníženiu výdavkov na obranu, ak by ich vláda považovala za zbytočné. Na ústavnú zmenu je potrebná dvojtretinová väčšina v parlamente a široký politický konsenzus. „Mám nádej, že návrh bude Sejmom bez omeškania prijatý,“ dodal prezident.

Prezident verí, že na Ukrajine sa dosiahne stabilný mier so silnými garanciami. „Pre nás je najdôležitejšie aby mier bol trvalý a stabilný, to znamená, že Rusko už nikoho viac nenapadne,“ povedal prezident.

Duda informoval, že v otázke bezpečnosti spolupracuje s premiérom a spoločne pracujú pre poľské záujmy. „Skončili sa roky kedy sa demontovala poľská armáda,“ povedal a zdôraznil, že Poľsko nakupuje moderné zbrane vrátane stíhačiek F-35, systémov HIMARS, či tankov K-2, ktoré chce vyrábať aj na svojom území.

Poľsko podľa analýzy spoločnosti Deloitte plánuje v rokoch 2025–2035 investovať do obrany približne 1,9 bilióna zlotých (460 miliárd eur), čo je viac než dvojnásobok výdavkov za roky 2014–2024, keď dosiahli 825 miliárd zlotých (199 miliárd eur).