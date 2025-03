ONLINE: Masívne ruské nálety pokračujú, podľa Trumpa Putin robí to, čo by robili aj iní

7:00 Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal ukrajinskému kolegovi Andriju Sybihovi, že prezident Donald Trump chce ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu, čo najskôr to bude možné. Rubio to oznámil Kyjevu v piatok v telefonickom rozhovore, napísala s odvolaním sa na oznámenie jeho ministerstva agentúra Reuters.

„Minister zdôraznil, že prezident Trump je odhodlaný ukončiť vojnu čo najskôr, a zdôraznil, že všetky strany musia podniknúť kroky na zabezpečenie udržateľného mieru,“ uviedlo ministerstvo zahraničia vo vyhlásení po telefonáte. Rubio podľa úradu predtým o vojne hovoril s francúzskym ministrom zahraničia Jeanom-Noëlom Barrotom.

Trump tento týždeň pozastavil vojenskú pomoc a zdieľanie spravodajských informácií Ukrajine, ktorá sa už vyše troch rokov bráni širokej ruskej agresii. Americký prezident tak chce vyvinúť tlak na Kyjev, aby prijal dohodu o prímerí.

Rusko je ochotné rokovať o dočasnom prímerí na Ukrajine za predpokladu, že dôjde k pokroku na ceste ku konečnému mierovému urovnaniu. Agentúre Bloomberg to povedali ľudia oboznámení so situáciou v Moskve.

„Nevie, ako ukončiť vojnu, ja to viem,“ poznamenal v piatok Trump na adresu Európy. Keby nebol prezidentom, bola by podľa neho nulová šanca, že sa vojna skončí. Rusko, ktoré konflikt pred tromi rokmi vyvolalo, podľa neho vojnu ukončiť chce, a myslí si, že aj Ukrajina, aj keď u nej dal najavo isté pochybnosti. Konflikt na Ukrajine by mohol skončiť treťou svetovou vojnou, ak sa nepodarí ho ukončiť, je presvedčený. Trump povedal, že mal vždy dobrý vzťah s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý podľa neho pri vyjednávaní o ukončení vojny bude veľkorysejší, ako by musel. S Ukrajinou sa vraj Trumpovi rokuje horšie.

K Rusku sa v posledných týždňoch prezident USA vyjadroval výrazne ústretovejšie, ale Moskve tiež pohrozil zavedením ciel a rozsiahlych sankcií, vrátane tých týkajúcich sa bankového sektora, kým nebude uzavreté prímerie a mierová dohoda.

Americký prezident, ktorého vzťah s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským je napätý, tento týždeň pozastavil vojenskú pomoc Ukrajine a prerušil tiež zdieľanie informácií s ukrajinskou rozviedkou. Na otázku novinárov, či to Putin nevyužíva, odvetil, že robí to, čo by robil ktokoľvek iný, a síce, že Ukrajinu zasahuje tvrdšie ako doteraz.

Zelenskyj v piatok uviedol, že „prebieha intenzívna práca s tímom prezidenta Trumpa na rôznych úrovniach – početné telefonáty. Téma je jasná – pokoj čím skôr, bezpečnosť čo najspoľahlivejšie. Ukrajina plne podporuje konštruktívny prístup“.

6:55 Rusko pokračuje v masívnych náletoch na ukrajinské územie a opäť sa zameralo aj na prístavné mesto Odesu. Útoky bezpilotných lietadiel cielili na objekty zaisťujúce zásobovanie energiou a na civilnú infraštruktúru tohto prístavu na Čiernom mori, informovala ukrajinská tlačová agentúra Ukrinform a ruská štátna agentúra TASS s odvolaním sa na regionálnu správu. Zatiaľ nie je jasné, či došlo k obetiam na životoch alebo zraneniam, napísala agentúra DPA.

Počet mŕtvych po ruskom ostreľovaní východoukrajinského mesta Dobropillja sa zvýšil z piatich na najmenej na 11. Ďalších 30 ľudí bolo zranených, uviedli podľa agentúry AFP na telegrame ukrajinskí záchranári. Šéf oblastnej správy v Doneckej oblasti Vadym Filaškin pôvodne informoval o 15 zranených.

„Večer Rusi udreli na centrum Dobropillje. Najmenej 11 ľudí zahynulo a 30 ďalších bolo zranených,“ napísali záchranári.

Frontová línia sa tiahne asi 20 kilometrov južne od tohto baníckeho mesta.