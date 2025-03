V USA vykonali prvú popravu zastrelením od roku 2010

67-ročný Brad Sigmon, ktorý sa priznal k vražde Davida a Gladys Larkeovcov v roku 2001 bejzbalovou pálkou, bol popravený trojčlennou popravnou čatou v Columbii, hlavnom meste Južnej Karolíny.

Sigmon na poslednú chvíľu požiadal Najvyšší súd o odklad popravy, ale ten mu to zamietol. Guvernér Južnej Karolíny Henry McMaster tiež zamietol jeho žiadosť o milosť.

Sigmon si mohol vybrať medzi smrtiacou injekciou, popravnou čatou alebo elektrickým kreslom. Gerald „Bo“ King, jeden z jeho právnikov, uviedol, že Sigmon sa rozhodol pre zastrelenie po tom, čo sa dostal do „nemožnej“ situácie a bol nútený urobiť „odporne kruté“ rozhodnutie o spôsobe svojej smrti.

„Ak by si nevybral smrtiacu injekciu alebo popravnú čatu, zomrel by na starodávnom elektrickom kresle Južnej Karolíny, ktoré by ho spálilo a uvarilo zaživa,“ povedal King s tým, že ak by sa rozhodol pre smrtiacu injekciu, riskoval by dlhé umieranie, aké podstúpili všetci traja muži, ktorých Južná Karolína popravila od septembra.

Posledná poprava popravnou čatou sa v Spojených štátoch uskutočnila v roku 2010 v Utahu. V tomto americkom štáte boli vykonané aj dve ďalšie popravy zastrelením – v roku 1996 a v roku 1977. Sigmon je tak štvrtým odsúdencom, ktorého v USA popravili zastrelením od opätovného zavedenia trestu smrti v roku 1976. Prevažná väčšina popráv v USA sa vykonáva smrtiacou injekciou.