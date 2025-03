Mясорубкa na MDŽ... Rusov často posielajú na front ako na jatky, matky zabitých vojakov dostali mlynček na mäso

Zámer bol dobrý, ale podľa reakcií mnohých Rusov vyznel brutálne. Vyzeralo to skôr ako čierny humor, keď napríklad niekto obdaruje oslávenca topánkami pre nebožtíka do rakvy. Rozruch vyvolala akcia v meste Poľarnyje Zori v Murmanskej oblasti, ktorú usporiadalo ženské hnutie vládnucej strany Jednotné Rusko. Kvety pre matky hrdinov - tak nazvali podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ), ktorým si uctili miestne obyvateľky, ktoré vo vojne proti Ukrajine stratili svojich synov. Organizátori pripojili ku kytici ešte darček do kuchyne, ktorý sa zíde každej gazdinej. Bola to mясорубкa (mjasorubka), ako sa po rusky píše v azbuke mlynček na mäso.