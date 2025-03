Peklo v Kurskej oblasti. Prenikli Rusi cez plynovod, kadiaľ prúdil plyn na Slovensko, alebo ich Ukrajinci zlikvidovali?

Niekto klame a niekto si nevymýšľa, isté je to, že že hlavný kotol na rusko-ukrajinskom fronte sa teraz nachádza v okolí Sudže. Čiže v oblasti ruského mesta v Kurskej oblasti. Kyjev a Moskva poskytujú protichodné informácie o vývoji bojov, pre obe armády ide o veľmi dôležitú bitku.

Sudžu a ďalšie oblasti v tomto ruskom regióne prekvapivo obsadili ukrajinskí vojaci auguste minulého roku. Udržanie kontroly nad týmto územím sa dá považovať za žetón v dlani ich prezidenta Volodymyra Zelenského na predpokladaných rokovaniach Kyjeva s Moskvou. Po niekoľkých mesiacoch neschopnosti Rusov vytlačiť ukrajinskú armádu z Kurskej oblasti sa teraz zdá, že majú navrch. „Situácia Ukrajincov sa tam za posledné dni prudko zhoršila po tom, čo ruské jednotky znovu dobyli územie v rámci protiofenzívy, ktorá takmer rozdelila ukrajinské sily na dve časti a oddelila ich od hlavných línií zásobovania," upozornila agentúra Reuters.

Vývoj na fronte je aktuálne hlavnou témou v ruských médiách. Jeden z generálov oznámil, že masívny útok napreduje. „Naši vojaci sa rozhodli obdarovať naše ženy – ženy Ruska. Vo všetkých smeroch kurského sektoru frontu začali rozsiahlu ofenzívu. Nepriateľ opúšťa pozície. Naši borci idú veľmi dobre dopredu," napísal na sociálnej sieti Telegram zástupca náčelníka hlavného vojensko-politického velenia ministerstva obrany Apti Alaudinov. Zmienka o darčeku pre všetky Rusky súvisela s Medzinárodným dňom žien, ktorý pripadol na 8. marca. „Porazíme nepriateľa a prinútime ho oľutovať, že prišiel na našu rodnú zem," dodal generál.

Pre Ukrajincov veľmi nepríjemný vývoj v okolí Sudže prichádza práve v čase, keď im prezident USA Donald Trump nielen zmrazil dodávky zbraní, ale zároveň tiež rozhodol o ich odstrihnutí od amerických spravodajských informácií. „Do obkľúčenia ukrajinských síl alebo k ich vynútenému stiahnutiu nezostáva veľa. Ak rýchlo nedokážu zlepšiť svoju situáciu, kurský výbežok sa môže konečne dostať do (ruského) vrecka," povedal pre Reuters fínsky vojenský analytik Pasi Paroinen. Táto agentúra, ktorá sa odvoláva na satelitné dáta, tvrdí, že v ruských kliešťach sa ocitajú až tri štvrtiny ukraijnských vojakov v Kurskej oblasti.

V Kyjeve priznávajú, že vývoj vyzerá dramaticky, ale dôrazne odmietajú úvahy o vopred prehranej bitke. „Situáciu v Kurskej oblasti má naše velenie pod kontrolou, pre jej stabilizáciu boli povolané posily," citovala agentúra UNIAN z vyhlásenia generálneho štábu armády. Ukrajinské velenie aj v ďalšej vete dalo najavo, že netreba podliehať panike: „Aktuálne identifikujeme, blokujeme a ničíme ruské špeciálne sily, straty nepriateľa pri Sudži sú vysoké." Majú byť medzi nimi aj severokórejskí vojaci, ktorí vlani na jeseň prišli pomôcť ruskej armáde (odhaduje sa, že diktátor Kim Čong-un poslal najmenej 10-tisíc svojich mužov v uniforme). O veľkom počte zabitých Ukrajincov, naopak, zase hovoria oficiálne zdroje z Moskvy.

Dojem z protichodných informácií oboch bojujúcich strán je taký, že kým Rusi jasne naznačujú, že sa priblížili k vyhnaniu Ukrajincov, tí, naopak, tvrdia o sebe, že sú príliš ďaleko od rizika kapitulácie.

Z oboch štátov prišli dve úplne odlišné správy o jednom špeciálnom ruskom prieniku do Sudže. Viaceré ruské médiá uviedli, že ruskí vojaci úspešne prenikli do tyla Ukrajincov v tomto meste s tým, že prešli cez tunel, kadiaľ vedie teraz nevyužívaný plynovod. Server Vojennoje obozrenie pripomenul, že podobnú taktiku použili počas bojov o Avdijivku, čo je mesto na východe Ukrajiny vo vzdialenosti 15 kilometrov od Donecku.

Tunel s potrubím má šírku približne 1,4 metra. Ide o energetickú vetvu, ktorá je napojená až na Užhorod. Týmto plynovodom prúdil na Slovensko ruský plyn až do 1. januára tohto roku, keď Zelenskyj rozhodol o zákaze tranzitu cez ukrajinské územie. Podľa prvých neoverených správ preniklo do Sudže približne stov ruských vojakov. Dôstojník ukrajinskej armády Miroslav Gaj to však označil za nezmysel. Tvrdí, že výsledok bol opačný, ako ho popisuje agresor.

Gaj zdôraznil, že ukrajinské sily sa pripravili na tento pokus o prienik. Konkretizoval, že plán sa podarilo odhaliť najmä prostredníctvom odpočúvanej komunikácie medzi Rusmi. „Nepriateľ sa snažil postupovať podľa scenára operácie v Avdijivke. Východ z podzemnej trasy plynovodu sme zablokovali," napísal na sociálnej sieti Facebook. Doplnil, že ukrajinské sily zlikvidovali okolo 80 percent prenikajúcich Rusov, o konkrétnom počte sa nezmienil.