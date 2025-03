Video 'Trumpova Gaza' bolo podľa autorov politickou satirou. Prekvapilo ich, že ho zdieľal sám Trump a rýchlo obletelo svet

Keby sa klip objavil vo vysielaní komediálnej relácie, každý by ho bral ako vtip, ale keďže ho zdieľal prezident, brali ho používatelia vážne, hovorí autor. Je to podľa neho aj príklad "ako sa šíria falošné správy, keď si každá televízia zoberie, čo chce, a podstrčí to divákom so svojimi popismi".

Autor umelou inteligenciou (AI) vytvoreného videa s názvom Trumpova Gaza podľa denníka The Guardian uviedol, že krátke video malo byť politickou satirou Trumpovej „megalomanskej“ vízie. Video znázorňujúce, ako sa vojnou zdevastované Pásmo Gazy stane plážovým letoviskom so zlatou sochou Trumpa, vo februári obletelo svet, keď ho na prekvapenie autora sám šéf Bieleho domu zdieľal na sociálnych sieťach.

Klip, ktorý Trump minulý týždeň zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social, zachytáva rodinu, ktorá sa prechádza troskami Gazy a následne sa vynorí z tunela a ocitne sa v mrakodrapmi lemovanom plážovom letovisku, kde Trump s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom popíja kokteily v plavkách na lehátkach pri bazéne a miliardár Elon Musk si pochutnáva na hummuse s pita chlebom.

Video, ktoré zožalo ostrú kritiku, sa prvýkrát objavilo vo februári, krátko po tom, ako Trump predstavil svoj plán na rozvoj Pásma Gazy, v rámci ktorého chce odsunúť dvojmiliónovú populáciu tohto Palestínčana obývaného úzkeho pobrežného pásu a vybudovať na vojnou zničenom území „riviéru Blízkeho východu“. Trump potom klip bez akéhokoľvek vysvetlenia zverejnil 26. februára.

Solo Avital, filmár pôsobiaci v kalifornskom Los Angeles, podľa denníka The Guardian povedal, že začiatkom februára video vytvoril za menej ako osem hodín, keď experimentoval s nástrojmi umelej inteligencie. Rýchlosť, s akou sa rozšírilo, ho však veľmi prekvapila.

„Sme rozprávači príbehov, nie sme provokatéri, občas robíme satiru, akou mal byť aj tento kúsok. To je práve tá dvojakosť satiry: záleží na tom, aký kontext do nej vnesiete, aby ste z nej urobili pointu alebo vtip. Tu žiadny kontext nebol a bolo to zverejnené bez nášho súhlasu a vedomia,“ poznamenal Avital, ktorý sa narodil v Izraeli a je občanom Spojených štátov.

Avital a jeho spoločník, izraelský režisér Ariel Vromen, prevádzkujú spoločnosť EyeMix, ktorá produkuje dokumentárne filmy a reklamy.

Avital uviedol, že experimentoval s platformou Arcana AI a rozhodol sa vytvoriť „satiru o tomto megalomanskom nápade umiestniť sochy“ v Gaze, aby zistil, čo tento nástroj dokáže. Videoklip zdieľal s priateľmi, zatiaľ čo jeho obchodný partner ho na niekoľko hodín umiestnil na svoj Instagram, kde má veľa sledujúcich, kým ho Avital vyzval, aby snímok stiahol. Zdôvodnil to vraj tým, že „by to mohlo byť trochu necitlivé a nechceme sa stavať na žiadnu stranu“.

Dvojica zdieľala prvú verziu s hercom Melom Gibsonom, ktorého Trump v januári vymenoval za zvláštneho vyslanca v Hollywoode a ktorý už skôr spolupracoval s EyeMix a Arcana. Gibson im povedal, že iné video o požiaroch v Los Angeles zdieľal s ľuďmi blízkymi Trumpovi, no podľa tvorcov odmietol, že by s prezidentom zdieľal video o Gaze.

O tom, že sa video dostalo k širšiemu publiku, sa Avital dozvedel, až keď sa jedného rána zobudil a telefón mal plný správ od priateľov, ktorí ho upozorňovali na Trumpov príspevok. Poznamenal, že niektoré reakcie ho prekvapili s tým, že keby sa klip objavil vo vysielaní komediálnej relácie, každý by ho bral ako vtip, ale keďže ho zdieľal prezident, brali ho používatelia vážne.

Táto skúsenosť Avitala vraj utvrdila v tom, „ako sa šíria falošné správy, keď si každá televízia zoberie, čo chce, a podstrčí to divákom so svojimi popismi“. Tvorca tiež vyjadril nádej, že tento incident vyvolá verejnú diskusiu o pozitívach a záporoch generatívnej umelej inteligencie, vrátane toho, aké sú práva tvorcov. Zároveň povedal, že všeobecne umelú inteligenciu víta a verí, že pomôže dať priechod kreativite. Dodal, že jeho počin vyvracia tvrdenia, že AI zabije kreativitu. „Sme dôkazom opaku. Toto video by bez ľudského zásahu nevzniklo,“ poznamenal.