Elon Musk je za vystúpenie z NATO: USA nemajú čo platiť obranu Európy

Najbohatší muž sveta sa ku členstvu v NATO vyjadril dnes skoro ráno v reakcii na príspevok, ktorý vyzýval na vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie. „Naozaj by sme mali. Nedáva zmysel, aby Amerika platila za obranu Európy,“ uviedol Musk.

Už 3. marca pritom Musk na X uviedol, že súhlasí s návrhom konzervatívneho komentátora, ktorý vyhlásil, že USA by mali vystúpiť tak z NATO, ako aj z OSN, pripomenula agentúra Bloomberg.

Nad budúcnosťou Severoatlantickej aliancie, ktorá v apríli oslávi 76 rokov od svojho založenia, sa od Trumpovho januárového nástupu do funkcie vznášajú otázniky. Stanica NBC News 6. marca informovala, že Trump so svojimi poradcami hovorí o možnej úprave amerického zapojenia do NATO, ktoré by nahrávalo členským krajinám, ktoré budú na obranu prispievať určité percento svojho HDP. V ten istý deň Trump spojencom odkázal, že ak nebudú vyčleňovať dosť na svoju obranu, nebudú ich USA brániť. „Je to zdravý rozum,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. „Ak nebudú platiť, nebudem ich brániť. Nie, nebudem ich brániť,“ vyhlásil americký prezident.

V rámci NATO je Európa, ktorá sa po studenej vojne z veľkej časti odzbrojila, závislá od USA, pokiaľ ide o komunikáciu, spravodajské služby a logistiku, ako aj strategické vojenské vedenie a palebnú silu, napísala agentúra Bloomberg.

Vedúci predstavitelia Európskej únie sa v uplynulom týždni zišli v Bruseli na mimoriadnom summite s cieľom masívne navýšiť výdavky na obranu. Hovorili o návrhu Európskej komisie, ktorý zahŕňa až 150 miliárd eur v podobe pôžičiek členským štátom na obranu, a tiež o plánoch, ako umožniť členským krajinám EÚ využiť svoje národné rozpočty na potenciálne výdavky 650 miliárd eur na obranu počas štyroch rokov bez toho, aby to porušilo rozpočtové pravidlá EÚ, píše Bloomberg.

„V posledných týždňoch sme boli svedkami niečoho, čo by som nazval pomerne turbulentným vývojom,“ povedal v piatok stanici Bloomberg TV eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius. „Stále asi nie je úplne jasné, ako bude nakoniec americká stratégia vyzerať,“ dodal.

Podľa zákona z roku 2023 nemôže americký prezident jednostranne vystúpiť z NATO bez dvojtretinovej väčšiny v Senáte alebo bez zákona schváleného Kongresom.

