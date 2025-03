Proruský Georgescu dostal pred voľbami v Rumunsku stopku. Rana do srdca demokracie, posťažoval sa

Proti jej rozhodnutiu sa politík môže odvolať na ústavný súd. Rumunská prokuratúra na konci februára oznámila začatie vyšetrovania Georgesca pre podozrenie zo založenia antisemitského združenia, propagácie vojnových zločincov a fašistických organizácií a šírenie falošných informácií. Politik popiera, že by porušil zákon.

O neuznaní kandidatúry Georgeska volebná komisia podľa agentúry Reuters rozhodla pomerom desiatich k štyrom hlasom a uviedla, že zdôvodnenie zverejní neskôr. Komisia overuje registračné dokumenty, podpisy podporujúce kandidáta a ďalšie dokumenty, vrátane tých týkajúcich sa financovania kampane a majetkového priznania.

Sám Georgescu na X napísal, že sa jedná o „priamu ranu do srdca demokracie na celom svete“. Tiež uviedol, že „ak zlyhá demokracia v Rumunsku, padne celý demokratický svet“ a vyhlásil, že „Európa je teraz diktatúrou a Rumunsko čelí tyranii“.

Po oznámení rozhodnutia sa desiatky politikových stúpencov zhromaždili pred sídlom volebnej komisie, skandovali „slobodu“ a pokúsili prelomiť policajný kordón.

Blízky poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa, miliardár Elon Musk medzitým na svojej sieti X označil odopretie kandidatúry Georgesca za „šialené“ a okrem iného zdieľal príspevok, ktorý tvrdí že „demokracia oficiálne zomrela v Rumunsku a v Európskej únii. Európa padla“. Členovia Trumpovej administratívy už skôr vyhlasovali, že zrušenie rumunských volieb je príkladom toho, ako európske vlády potláčajú slobodu prejavu a idú proti svojim politickým odporcom, pripomenula agentúra Reuters.