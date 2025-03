Ukrajina možno neprežije vojnu, poznamenal len tak Trump

Trump dostal počas rozhovoru pre americkú televíziu Fox News, ktorý televízia odvysielala v nedeľu, otázku, či mu neprekáža, že zastavil pomoc Ukrajine, ktorá to možno neprežije.

„Nuž, aj tak by možno neprežila,“ odpovedal Trump.

Na konflikt „treba dvoch,“ uviedol Trump na margo viac ako trojročnej vojny, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine. „A tak sme uviazli v tomto marazme,“ dodal.

Spojené štáty pod Trumpovým vedením radikálne zmenili svoj prístup k Ukrajine a úplne ju aspoň dočasne prestali podporovať, píše DPA. Biely dom tvrdí, že sa tak ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského snaží dotlačiť za rokovací stôl.

Trump Zelenského obvinil z rozpútania vojny, ktorá sa začala po tom, ako na Ukrajinu zaútočilo Rusko a obvinil ho z toho, že nechce vojnu ukončiť. Okrem toho Zelenského označil za diktátora, pripomína DPA.

Návšteva ukrajinského prezidenta v Bielom dome 28. februára sa skončila predčasne po slovnej roztržke predstaviteľov USA a Zelenského v priamom prenose v Oválnej pracovni. Trump i jeho viceprezident J. D. Vance vytýkali Zelenskému údajný nevďak za už poskytnutú pomoc pre Ukrajinu, nezáujem o rokovania o mieri s Ruskom a zahrávanie sa s treťou svetovou vojnou.

Ukrajinský prezident oznámil, že v pondelok navštívi Saudskú Arábiu, kde sa stretne s tamojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Jeho tím bude následne rokovať s americkými predstaviteľmi o mieri na Ukrajine.