Ani po troch dňoch nie je jasné, ako skutočne dopadol špeciálny pokus ruských vojakov o prienik do mesta Sudža v Kurskej oblasti. Kým Ukrajinci tvrdia, že ich plán zlyhal, naopak, ruský gubernátor tohto regiónu si pochvaľuje udatnosť svojich mužov na fronte. Pripomeňme, že ide o správu, podľa ktorej približne sto príslušníkov ruskej armády využilo prázdny plynovod, aby prekvapili svojho nepriateľa. Ide o potrubie, kadiaľ až do začiatku tohto roku prúdil ruský plyn cez ukrajinské územie až do Užhorodu a stadiaľ ho odoberalo aj Slovensko. Konkrétne ide o vetvu plynovodu na trase Urengoj-Pomary-Užhorod.