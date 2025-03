ONLINE: Dôležité rokovania sa presúvajú do Saudskej Arábie. Trump hovoril o obnovení zdieľania spravodajských dát s Kyjevom

Deti sa hrajú pod ukrajinskou vlajkou, keď sa demonštranti zhromaždili na podporu Ukrajiny v The Ellipse pri Bielom dome vo Washingtone v sobotu 8. marca 2025.

6:25 Žiadna iná krajina na svete nedostala v posledných piatich rokoch (2020 – 2024) viac zbraní ako Ukrajina. Vyplýva to zo správy Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) zverejnenej v noci na pondelok. Informovala o tom agentúra DPA. Dovoz vojenskej techniky na Ukrajinu vzrástol v porovnaní s poslednými dvoma päťročnými obdobiami takmer 100-násobne. Ukrajina sa vďaka tomu, že sa už viac ako tri roky musí brániť voči agresii ruských síl, stala najväčším dovozcom zbraní na svete, konštatuje SIPRI.

6:05 Spojené štáty čoskoro obnovia zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou, povedal americký prezident Donald Trump v nedeľu novinárom podľa serveru Axios. V utorok sa majú v Saudskej Arábii konať rokovania amerických a ukrajinských diplomatov o možnom prímerí vo vojne na Ukrajine. Trump v nedeľu tiež povedal, že dúfa, že tieto rokovania prinesú dobré výsledky.

Zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou prerušili USA minulý týždeň krátko po tom, ako Trump oznámil rozhodnutie pozastaviť dodávky vojenskej pomoci tejto krajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii. Krátko nato ponúklo Kyjevu zdieľanie spravodajských informácií Francúzsko.

Podľa niektorých analytikov Trump týmito krokmi zvyšuje tlak na Kyjev v snahe prinútiť ho k mierovým rozhovorom a rýchlemu ukončeniu vojny na Ukrajine. Pozastavenie vojenskej pomoci Kyjevu a prerušenie zdieľania spravodajských informácií prišlo po hádke Trumpa a amerického viceprezidenta J. D. Vance s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome, kde 28. februára pred novinármi Vance a Trump Zelenského obvinili okrem iného z toho, že nie je dosť vďačný USA za pomoc. Povedali tiež, že to nie je Kyjev, kto má v ruke tromfy na rokovania o prímerí.

V nedeľu odcestoval do Saudskej Arábie americký minister zahraničných Marco Rubio, ktorý sa tam má v pondelok v Džidde stretnúť s korunným princom Muhammadom bin Salmánom. S tým má v pondelok rokovať aj Zelenskyj, s ktorým má priletieť do Saudskej Arábie aj minister zahraničia Andrij Sybiha, šéf prezidentskej kancelárie Andrij Jermak a minister obrany Rustom Umerov. Tí potom, už bez Zelenského, zostanú na utorkovú schôdzku s americkými diplomatmi. Zelenskyj v sobotu na sieti X napísal, že Ukrajina je pripravená ku konštruktívnemu dialógu so zástupcami Spojených štátov.

Saudská Arábia už minulý mesiac hostila rusko-americké rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, na ktorých sa zúčastnili ministri zahraničia USA a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov. Čelili za to kritike, že na rokovanie nepozvali Ukrajinu. Išlo o prvé rusko-americké oficiálne stretnutie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Rubio túto schôdzku, ktorá sa odohrala 18. februára v Rijáde, označil za prvý krok na dlhej a zložitej ceste a zdôraznil, že s mierovým riešením musí súhlasiť Ukrajina, Rusko aj Európa. Mnohé európske krajiny majú obavy, že dohoda o ukončení vojny bude za cenu príliš veľkých ústupkov Moskve a že mier nebude trvalý.