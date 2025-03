KĽDR kritizovala vojenské cvičenie Soulu s USA. Považuje ho za predohru invázie a varuje pred konfliktom

Severná Kórea kritizovala pravidelné spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórey so Spojenými štátmi, ktoré sa začína dnes a potrvá do 20. marca. KĽDR ho označila za "nebezpečnú provokáciu" a uviedla, že náhodný incident by mohol vyvolať konfrontáciu. Informovala o tom dnes agentúra Reuters, ktorá pripomenula omyl juhokórejskej armády z minulého týždňa, pri ktorom boli neďaleko hraníc s KĽDR zranené tri desiatky ľudí.