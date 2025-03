Bratranec Vancea bojoval na Ukrajine, okúsil prvú líniu. Po hádke amerického viceprezidenta so Zelenským zúril

Bratranec amerického viceprezidenta J. D. Vancea bojoval dva a pol roka v radoch ukrajinskej armády proti Rusom, než sa v januári vrátil do vlasti. Štyridsaťsedemročný Nate, ktorý má s mladším Vancom spoločných starých rodičov a viceprezidentova matka je sestrou Nateho otca, povedal francúzskemu denníku Le Figaro, že si ako zaprisahaný republikán zúfa nad americkým obratom v postoji voči vojne na Ukrajine. Tá sa už dlhšie ako tri roky bráni ruskej agresii, a to donedávna aj s významnou americkou pomocou.

„Donald Trump a môj bratranec si zjavne myslia, že môžu uchlácholiť (ruského prezidenta) Vladimira Putina. Mýlia sa. Rusi nám nezabudnú našu podporu Ukrajine. Sme pre Putina užitoční idioti,“ vyhlásil v rozsiahlom interview.

Uviedol, že ho rozzúril Trumpov a Vanceov rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni Bieleho domu, ktorý prerástol do sporu a v Zelenského predčasný odchod z Bieleho domu. Po roztržke nasledovalo zastavenie americkej pomoci a USA tiež prestali poskytovať ukrajinskej armáde spravodajské informácie.

„Takmer som sa udusil, keď som videl, čím J. D. obhajuje svoj postoj k vojne na Ukrajine,“ uviedol Nate Vance v rozhovore.

„J. D. je dobrý, inteligentný človek,“ obhajoval na druhej strane Nate svojho bratranca. Myslel si, že keď kritizoval pomoc Ukrajine, tak to robil preto, aby sa zapáčil určitému typu voličov a že je to politická hra. „Ale to, čo (s Trumpom) urobili Zelenskému, bola pasca, pripravená v zlom úmysle,“ vyhlásil.

Na Ukrajinu sa Nate Vance prvýkrát dostal v roku 2022, iba tri mesiace po vypuknutí totálnej ruskej invázie. „Videl som, že sa píše história, a chcel som sa jej zúčastniť,“ okomentoval Vance svoje rozhodnutie odísť na Ukrajinu.

Na začiatku sa dostal do Ľvova, kde pomáhal hlavne s logistikou a medicínskymi záležitosťami. Neskôr sa vďaka svojim skúsenostiam z americkej námornej pechoty dostal do dobrovoľníckeho práporu, prezývaného Da Vinciho vlci. Zúčastnil sa najzúrivejších bojov o Kupjansk, Bachmut, Avdijivku či Pokrovsk.

Nate Vance vysvetlil, že sa rozhodol odísť z ukrajinskej armády len niekoľko dní pred tým, než sa Trump vrátil do Bieleho domu a jeho bratranec zložil prísahu ako viceprezident USA.

„Bolo by zložité zostať. Nemohol som riskovať, že padnem do zajatia,“ povedal bývalý príslušník americkej námornej pechoty.

V rozhovore tiež uviedol, že jeho bratranec neprejavil záujem, aby sa o vojne dozvedel viac. Svojho bratranca sa vraj pokúsil kontaktovať, neuspel. „Nie je ľahké kontaktovať amerického viceprezidenta,“ uviedol. Ako republikán sa však s nepochopením stretáva okrem svojho bratranca aj u ďalších členov svojej rodiny.

„To, že sme príbuzní, neznamená, že prijmem, že zabíjaš mojich kamarátov,“ povedal na adresu J.D. Vancea bývalý vojak a metodicky zdôrazňoval, aký prospech mali Spojené štáty zo zapojenia do vojny.

Jeho matka, Donna Morenová, plne podporuje názory J. D. Vancea a na svojom facebookovom profile o Zelenskom dokonca tvrdí, že je to „malý domýšľavý sráč“.

Stretnutie, ktorá výrazne ovplyvnilo dianie vo východnej Európe a na Ukrajine, sa konalo 28. februára v Bielom dome. Došlo pri nej k výmene názorov s prekrikovaním medzi prezidentmi oboch krajín, pripojil sa aj viceprezident. Zelenskému americká strana vyčítala okrem iného to, že je nevďačný, že dostatočne nepoďakoval, alebo že je v pozícii, keď nemá tromfy v rukáve.