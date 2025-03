Česko zakázalo prevoz zvierat z Maďarska kvôli nákaze, obmedzenia platia aj pre dovoz zo SR

Od utorka platí zákaz prevozu vnímavých zvierat z Maďarska do Česka kvôli výskytu vysoko infekčného vírusového ochorenia párnokopytníkov, slintačky a krívačky, v Maďarsku. Zákaz platí aj pre Slovensko s výnimkou zvierat prevážaných priamo na bitúnok a týka sa aj živočíšnych produktov. Novinárom to dnes povedal minister poľnohospodárstva Marek Výborný (KDU-ČSL). S kontrolami na hraniciach pomôže veterinárnym inšpektorom Polície SR a Colná správa. V Česku bola naposledy slintačka a krívačka zistená v roku 1975.

Opatrenia začnú platiť po polnoci na utorok. „Kontroly budú prebiehať na hraniciach so Slovenskom a v celej oblasti ČR“, dodal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej správy (SVS) Zbyněk Semerád. Opatrenia sa podľa neho dotýkajú najmä oviec, kôz, ošípaných a hovädzieho dobytka. „Ak sa niečo nezmení, to znamená nezhoršia sa nákazová situácia v Maďarsku alebo na Slovensku, tak budú trvať minimálne 21 dní,“ povedal Semerád.

Maďarské ohnisko choroby bolo potvrdené vo štvrtok 6. marca v chove v severozápadnom Maďarsku neďaleko slovenskej hranice. V chove sa nachádza cez 1400 kusov hovädzieho dobytka. Choroba nie je prenosná na človeka. Medzi typické príznaky nákazy patrí horúčka, znížená produkcia mlieka, nechutenstvo či depresia, následne sa u zvierat vyskytujú pľuzgiere naplnené tekutinou, ktoré praskajú a vytvárajú sa z nich otvorené lézie. JRC vydala prvé mimoriadne obarenia už v piatok.

Čítajte viac Na farme neďaleko slovenských hraníc potvrdili slintačku a krívačku. Naši veterinári prijímajú opatrenia

Aktualizované opatrenia novo zavádza aj zákaz vjazdu nevydezinfikovaných vozidiel do chovov a zakazujú vstup ľudí, ktorí v posledných 21 dňoch boli v Maďarsku. Prevoz zvierat zo Slovenska na bitúnok bude podľa Výborného podmienený certifikátom, čo platí aj pre dovoz živočíšnych produktov. „Ak ich nebudú mať, tak nebudú na územie ČR vpustené,“ povedal.

Podľa policajného prezidenta Martina Vondráška je na česko-slovenskej hranici 17 hraničných priechodov, na najfrekventovanejších priechodoch počíta s nepretržitou kontrolou, na ostatných budú kontroly náhodné.

Riaditeľ Generálneho riaditeľstva ciel Marek Šimandl dodal, že je pripravený posilniť sily, aby bola činnosť colníkov čo najviac užitočná. Výborný varoval pred tým, že ak by sa nákaza dostala do ČR, dopady by boli katastrofálne. Pri potvrdení nákazy je nutné zvieratá v chovoch míňať.

Kvôli dozorom Výborný s okamžitou platnosťou do odvolania pozastavil mimoriadne kontroly chovov zamerané na týranie a dobré životné podmienky zvierat. Kontroly veterinári začali 24. februára, mali trvať do 17. marca. „V tejto chvíli potrebujeme všetky kapacity SVC sústrediť na spoluprácu s dozornými orgánmi,“ povedal minister.

Popri kontrolách na hraniciach počíta Výborný aj s kontrolami priamo v chovoch. „Či je dodržiavaná biologická bezpečnosť, či do chovu nemajú prístup osoby, ktoré napríklad v posledných 21 dňoch boli v Maďarsku,“ dodal minister.

K plošnej vakcinácii sa zatiaľ podľa Výborného pristupovať nebude. SVS má už pripravený súpis opatrení v prípade zavlečenia nákazy do ČR.