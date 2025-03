Muska nemenoval. Tusk vyzval priateľov Poľska, aby rešpektovali spojencov a neboli arogantní

„Skutočná vedúca úloha znamená rešpekt voči partnerom a spojencom. Aj voči tým menším a slabším. Nikdy nie aroganciu,“ napísal Tusk. „Drahí priatelia, premýšľajte o tom,“ dodal. Poľsko dlhodobo patrí k pevným spojencom Washingtonu v Európe, zároveň od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu poskytuje významnú vojenskú i logistickú pomoc Kyjevu.

Spor medzi Muskom, Rubiom a Sikorským sa rozhorel po tom, čo Elon Musk na ním vlastnenej sieti X napísal, že jeho systém Starlink predstavuje chrbticu ukrajinskej armády a že ak by ho Ukrajincom vypol, celý front by sa zrútil. Sikorski sa ozval a pripomenul, že systémy Starlink pre Ukrajinu platí Poľsko. Muskovi vytkol, že hrozia obete ruskej agresie a uviedol, že ak sa Muskova spoločnosť ukáže ako nespoľahlivá, bude Poľsko nútené hľadať inú.

Musk, ktorý je blízkym poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa, Sikorského nazval „malým človekom“, ktorý by mal mlčať. Do sporu sa vložil šéf americkej diplomacie Rubio, keď svojmu poľskému kolegovi odkázal, aby „poďakoval, pretože bez Starlinku by Ukrajina už dávno prehrala vojnu a Rusi by teraz boli na hranici s Poľskom“. Musk neskôr ubezpečil, že by terminály Starlink nikdy nevypol „a nikdy by niečo také nezneužil ako vyjednávaciu páku“.

Podľa hovorcu poľského ministerstva zahraničia Pawla Wrońského táto diskusia možno ukázala, že nie za všetko, čo sa týka pomoci Ukrajine, platia Spojené štáty a že za niečo platí tiež Poľsko a Európa. Sikorski v nedeľu uviedol, že v prípade Starlinku ide o 50 miliónov dolárov ročne zo zdrojov poľského ministerstva pre digitalizáciu.