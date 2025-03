Spojenectvo s USA je prioritou, pripraviť sa ale musíme na rôzne scenáre, vyhlásil Pavel

Prioritou je naďalej fungovať v tesnom spojenectve so Spojenými štátmi a udržiavať transatlantickú väzbu. Na druhej strane treba byť pripravený aj na scenár, keď sa bude musieť Európa, prípadne časť Európy, spoľahnúť sama na seba. Po dnešnom rokovaní najvyšších ústavných činiteľov na Pražskom hrade to povedal český prezident Petr Pavel.

Česko je podľa hlavy štátu pripravené s krajinami, ktoré uvažujú podobne alebo rovnako, intenzívne pracovať na tom, aby si schopnosti na zabezpečenie obrany uchovalo. Vzhľadom na zmeny postojov USA v rade dôležitých otázok je podľa Pavla potrebné oveľa viac pozornosti venovať vlastným schopnostiam, a to ako Česka, tak Európskej únie a Európy. Summit Severoatlantickej aliancie, ktorý sa uskutoční v lete, bude podľa Pavla zlomom v zaisťovaní bezpečnosti krajín NATO do budúcnosti.

Schôdzku s premiérom Petrom Fialom (ODS), predsedníčkou Snemovne Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), šéfom Senátu Milošom Vystrčilom (ODS) a ministrami zahraničia Jánom Lipavským (nestr.) a obrany Janou Černochovou (ODS) Pavel zvolal kvôli bezprecedentne rýchlemu a dynamickému vývoju v zahraničnej politike a bezpečnostnej situácii nielen v Európe, ale aj vo svete.

Za dôležité Pavel označil postupné navyšovanie výdavkov na obranu, aby výsledkom bola moderná, bojaschopná a pripravená armáda, ktorá bude efektívnou súčasťou kolektívneho systému zabezpečovania obrany. Podstatné podľa neho je, aby bola celá spoločnosť pripravená na zabezpečovanie obrany krajiny. Česko bude bezpečné len vtedy, keď bude mať profesionálne fungujúce bezpečnostné zložky, no zároveň budú všetci vnímať bezpečnosť a obranu ako úlohu.

Česko bude naďalej podporovať mierové úsilie na Ukrajine, ale také, ktoré nebude odmenou pre agresora a zohľadní, že Ukrajina bola napadnutá, povedal Pavel. „Nastolenie mieru, pokiaľ možno čo najspravodlivejšieho pre Ukrajinu, je v našom bezprostrednom bezpečnostnom záujme. Aj z toho dôvodu naša podpora Ukrajiny bude pokračovať, či už bilaterálne, tak kolektívne so štátmi, ktoré Ukrajinu doteraz podporujú,“ dodal.

Fiala v súvislosti s nemeckou diskusiou o zmysluplnosti nákupu amerických lietadiel F-35 v čase, keď hrozí rozpojenie transatlantickej väzby, uviedol, že ČR o prehodnotení kontraktu nerozmýšľa. Otvára sa podľa neho celý rad nových výziev a otázok, na ktoré je potrebné reagovať. Spomenul zmeny prístupu Európskej investičnej banky k financovaniu európskeho obranného priemyslu. Nové spôsoby financovania by mali umožniť vstup súkromného kapitálu do sektora a zvýšenie európskych výrobných kapacít. Európske štáty by podľa Fialu mali tiež viac spolupracovať pri akvizíciách, viac zosúladiť čo obstarávajú, „aby to vo finále fungovalo efektívnejšie“.

Ako príklad podľa neho neefektívna investícia spomenul v nedeľu nákup amerických stíhačiek F-35 pre českú armádu exprezident Miloš Zeman. Dostatočné by podľa Zemana bolo investovať do výrazne lacnejších gripenov, ktoré Česku ponúka švédska vláda.