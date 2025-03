Ako by mohlo vyzerať prímerie na Ukrajine? Na verejnosť sa dostali plány tímu expertov na ukončenie vojny

Ako by to v praxi vyzeralo, ak by sa podarilo dohodnúť prímerie medzi Rusmi a Ukrajincami? Denník New York Times cituje 31-stránkový dokument, v ktorom medzinárodná skupina expertov konkretizuje svoje predstavy.

Dokument vznikol počas rokovaní zástupcov USA, Ruska a Ukrajiny, ktoré sa uskutočnili v Ženeve. Vypracoval ho think tank s názvom Ženevské centrum pre bezpečnostnú politiku, ktorý podporuje švajčiarska vláda. V dokumente, ktorý zverejnil denník New York Times, sa podrobne opisuje, ako by mohla vyzerať dohoda o ukončení bojov.

Čo nacvičujú americké bombardéry nad Európou? Video Štyri bombardéry B-52 Stratofortress si rámci rotačného nasadenia z USA vyskúšali výcvikové misie nad Európou, ako je napríklad poskytovanie vzdušnej podpory spojenckým jednotkám. Zdroj: NATO

Podľa expertov musí byť budúce prímerie pevne zakotvené, na rozdiel od Minských dohôd. Hlavným problémom bola vtedy absencia jasného vymedzenia sankcií v prípade porušenia dohody.

Rovnako sa počíta s vytvorením 10-kilometrovej nárazníkovej zóny, ktorá by v prípade zastavenia bojov oddeľovala obe armády. Na bezpečnosť by mali dohliadať príslušníci zahraničných armád, britskej a francúzskej. Misia by pôsobila na základe mandátu OSN alebo iného medzinárodného orgánu.

Čítajte viac USA mimo, Ukrajina padne, Rusko bude v Európe? Princíp NATO stavia Trump na hlavu

Thomas Greminger, riaditeľ Ženevského centra pre bezpečnostnú politiku, ktorý sa v rokoch 2017 až 2020 podieľal na monitorovaní prímeria na Ukrajine, vytvoril v roku 2022 tím expertov na riešenie súčasného konfliktu po ruskej invázii.

Greminger oslovil predstaviteľov medzinárodných organizácií aj vojenských veliteľov s vyjednávacími skúsenosťami a nezávisle rokoval aj s odborníkmi z Ukrajiny, Ruska, USA a Európy.

Rusi v plynovode? Takto mali preniknúť k Sudži Video

Tieto stretnutia neboli oficiálnymi summitmi, ale skôr neformálnymi rozhovormi, kde účastníci prinášali jasné pozície svojich vlád. Cieľom bolo vytvoriť komunikačný kanál s Moskvou a prediskutovať možné scenáre urovnania konfliktu.

Čítajte viac Informačný chaos na fronte. Prekĺzli Rusi slimačím tempom cez plynovod do tyla Ukrajincov alebo ich v cieli pozabíjali?

Aj keď výsledky tejto iniciatívy sú zatiaľ neisté, Gremingerove snahy naznačujú, že za oficiálnymi kulisami stále pokračujú neformálne rokovania. Tieto diskusie vedú k rôznym dohodám, ako bola napríklad výmena väzňov alebo dočasná dohoda o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more.

Zákulisné rozhovory sú podľa Gremingera symbolom nádeje, že by sa neskôr mohlo podariť nájsť zhodu aj vo všeobecnejších otázkach.

Ukrajinci útočia v Sudži na Rusov, pohybujúcich sa pri plynovod Video

Podľa návrhu think tanku zameraného na bezpečnosť by medzinárodní pozorovatelia mali spolupracovať s ruskými a vojenskými predstaviteľmi na vyjednávaní konkrétnych krokov, ako je prepustenie zadržaných osôb, odmínovanie území alebo vytvorenie civilných koridorov v zónach s vysokým napätím.

Samuel Šarap, ruský analytik z RAND Corporation, však vyjadruje skepticizmus ohľadom realizovateľnosti takéhoto plánu, najmä pre dĺžku hranice medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorá je päťkrát dlhšia než demilitarizovaná zóna medzi Severnou a Južnou Kóreou. K tomu sa pridáva aj množstvo a sofistikovanosť zbraní, ktoré majú obidve strany konfliktu.

Rusi útočia na Ukrajincov opúšťajúcich Sudžu v Kurskej oblasti Video

Hoci Šarap pracuje na alternatívnych návrhoch na monitorovanie prípadného prímeria, ako sú senzory na bezpilotných lietadlách, bójach či člnoch, tvrdí, že k dohode medzi oboma stranami je zatiaľ ďaleko.

Západ je opatrný, keďže pred začiatkom invázie Putin tvrdil, že žiadny útok na Ukrajinu neplánuje, čo mnohých vedie k presvedčeniu, že medzinárodné monitorovacie misie neodradia Kremeľ od ďalšej agresie.

Čítajte viac Čistky v armáde: chce Trump generálov, ktorí budú strieľať do Američanov?

Expert na Rusko Janis Kluge z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné záležitosti sa však domnieva, že Rusko nikdy nebude súhlasiť s plánom, ktorý by zaručoval Ukrajine plnú nezávislosť a suverenitu.